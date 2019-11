Miguel Herrera descarta cambiar su intensidad

Miguel Herrera, técnico del América, aseguró que no cambiará su forma de ser porque perdería su esencia y su equipo dejaría de plasmar en la cancha lo que desea, pero aceptó que el castigo de tres partidos le dejó una enseñanza.

"Ya me comí el castigo por lo que hice después del juego, claro debo ser mejor persona, pero lo que he sido hasta hoy me tiene dirigiendo equipos importantes, no voy a cambiar, porque dejo de ser yo y el equipo deja de reflejar lo que quiero", dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega reconoció que no puede perder la concentración y debe estar en la banca que es donde puede ayudar a su equipo.

"No te sirve mucho estar afuera, aprendes de los errores que tienes, lo que hice al final del juego es lo que debo controlar. Debo tratar de estar concentrado y trabajar estar al lado de los muchachos, dirigir al equipo desde la banca, ser el técnico que necesita el equipo", apuntó.

"Trataremos de mostrar que estamos listos para entrar a la Liguilla y pelear el título. En este cierre de torneo queremos enchufarnos bien y ser candidatos”. pic.twitter.com/vUkjcI6m9t — Club América (@ClubAmerica) November 1, 2019

"El Piojo" descartó que exista una persecución hacia él por parte de los silbantes, ya que el castigo que recibió fue por perder la cabeza e insultar al cuerpo arbitral al final del duelo con Cruz Azul.

El técnico ya podrá estar en la banca del cuadro de Coapa este sábado cuando reciban a Santos Laguna dentro de la fecha 17 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, luego de estar en la tribuna en los juegos ante Necaxa, Puebla y Atlético San Luis, en los que logró dos victorias y un empate, respectivamente.

