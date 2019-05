Mi obra en Chivas no estaba terminada: Matías Almeyda

Matías Almeyda, exentrenador de Chivas, rechazó las acusaciones del actual entrenador rojiblanco, Tomás Boy, que lo señala como responsable de la crisis que vive el equipo.

"Las personas son libres de expresar lo que sientan, podemos compartir o no, mi obra no estaba terminada, me faltaban tres años, seguro Chivas no iba a estar donde está hoy", dijo Almeyda a la cadena ESPN.

El entrenador fue cesado en junio de 2018, antes de que pudiera cumplir con su contrato.

El argentino ayudó a poner cinco trofeos en las vitrinas rojiblancas, pero dos malos torneos de Liga bajo su mando (Apertura 2017 y Clausura 2018) son parte de la razón por la que el equipo peleará por no descender el próximo año futbolístico.

La salida de Almeyda de la institución ocurrió un par de meses después de la última aparición pública relacionada con Chivas de Jorge Vergara, dueño del equipo que se encuentra alejado de la institución desde hace más de un año. El entrenador dice no estar en contacto con el empresario, aunque no oculta el afecto que le profesa.

"No, con Jorge, no. Sí con su familia, soy un agradecido de esa familia, de Chivas y su gente y siempre estoy informándome y deseando que Chivas pueda salir de la situación en la que está hoy y no tengo dudas de que va a salir, pero, con Jorge hace más de un año que no (hablo), pero sabe del cariño que le tengo".

