Messi continua en Champions, Cristiano dice "adiós"

Lionel Messi encaminó al Barcelona a la Semifinal de la Champions League al anotarle en dos ocasiones al Manchester United para la victoria de 3-0 de los culés sobre los italianos.

En la otra llave que se jugó ayer, Cristiano anotó, pero no pudo impedir la derrota 2-1 y eliminación de la Juventus a manos del Ajax.

Lionel da pase al Barcelona

Lionel Messi se cercioró de que no hubiera otra remontada memorable del Manchester United en el Camp Nou y en Champions.

Messi firmó un doblete en un lapso de cuatro minutos para que el Barcelona se instalara en las Semifinales del torneo por primera vez en cuatro años tras vencer ayer 3-0 al Manchester United.

Luego que el Barça sufrió con el asedio inicial del United, Messi sepultó toda posibilidad de remontada y los anfitriones sentenciaron la eliminatoria con un contundente 4-0 global.

Cuando peor la pasaban los azulgranas en su estadio, Messi apareció con un exquisito gol al 16’. La jugada fue toda suya: se apoderó del balón, le hizo un túnel a un defensor y definió con un zurdazo cruzado que venció a David de Gea.

Apenas cuatro minutos después, Messi anotó su segundo de la noche, ahora con la derecha, pero contó con la complicidad del arquero español del United. Fue un disparo manso desde la frontal del área que De Gea dejó pasar por debajo de su cuerpo.

Messi acabó una sequía goleadora en la ronda de Cuartos de Final de la Champions, una que había alcanzado 12 partidos, remontándose a 2013. El delantero se afianzó como máximo anotador de la actual edición, ahora con 10 conquistas.

Philippe Coutinho marcó el tercero y cerró el pase a Semifinales.

Sandro para poner derodillas a Cristiano y a la Juve, que se quedaron con ganas de Semifinal.

Valverde no se disculpa por tener a Messi

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció la importancia del argentino Lionel Messi en su victoria ante el Manchester United. “Messi nos saca siempre de muchos problemas, está claro. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol, pero yo creo que nosotros ya estábamos bien encarados en el partido (...) Pero vaya, ¡no vamos a pedir perdón por tener a Messi, es una suerte para nosotros”, explicó el timonel.

El pase supone un bálsamo para los azulgranas, que llevaban tres años consecutivos cayendo en esta fase. “Teníamos mucha ilusión en esta eliminatoria, no lo voy a negar, sobre todo porque hacía tiempo que el equipo no estaba en Semifinales de la Champions y el año pasado sufrimos una derrota dolorosa. Estábamos muy mentalizados”.

Valverde reconoció que el arranque del Manchester United, con un balón al larguero y varias incursiones peligrosas les sorprendió. “Hemos tenido cinco minutos complicados porque ellos han salido fuertes, pero después ha habido otros 85 que no han estado mal (...) El dominio era nuestro”, afirmó.

CR7 no puede hacerlo todo

La Juventus contrató a Cristiano Ronaldo antes de esta campaña con la esperanza de terminar una espera de 23 años por una Champions.

El portugués de 34 años aportó un triplete en la ronda previa contra el Atlético de Madrid. Prácticamente en solitario, revirtió el déficit de dos goles que enfrentaba la Vecchia Signora.

Pareció por un momento que sería héroe otra vez en la serie contra el Ajax. Marcó durante la Ida en Ámsterdam y logró su quinto gol en tres partidos de la Champions a los 28 minutos de la Vuelta, mediante un cabezazo tras un saque de esquina cobrado por Miralem Pjanic.

Pero el Ajax igualó seis minutos después, cuando un tiro defectuoso de Hakim Ziyech se convirtió en un pase para Donny van de Beek, quien se libró de la trampa del fuera de juego y venció al arquero Wojciech Szczesny.

Los visitantes ganaron confianza en el segundo tiempo y tuvieron varias oportunidades de tomar la ventaja. Wojciech Szczesny realizó un par de atajadas salvadoras para mantener la paridad.

Pero el equipo turinense siguió luciendo vulnerable sin su capitán y defensor clave Giorgio Chiellini. Y el Ajax encontró su premio a los 67’, cuando Matthijs de Ligt les ganó en el salto a Daniel Rugani y al brasileño Alex

La bestia devoró a la Juve: Allegri

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, consideró que “el futbol es bestial”, al comentar la eliminación de su equipo contra el Ajax en los Cuartos de Final de la Champions League.

Allegri reconoció que el Ajax “mereció ampliamente pasar de ronda”, pero subrayó que el encuentro cambió después de que el cuadro holandés empatara, gracias a un rechace, la momentánea ventaja firmada por el portugués Cristiano Ronaldo.

Fue muy difícil salir de la presión del Juventus. Sabíamos que teníamos que sobrevivir a esa tormenta”. Erik ten Hag, técnico del Ajax

“En la segunda mitad el Ajax mereció ampliamente pasar de ronda. En la primera mitad hicimos bien la presión, estábamos más compactos. En la segunda mitad tuvimos dificultades. Luego el futbol es bestial, nos metieron un gol bastante fortuito y de allí perdimos la paciencia”, dijo.

Sin embargo, Allegri no se escondió y reconoció los méritos de un Ajax que considera un equipo “óptimo” y preparado. “El Ajax es un equipo que llega a Semifinales. Este equipo hace dos años llegó a Semifinales de Champions. Si un equipo es débil no juega estos Cuartos de Final, no alcanza Semifinales y no juega los Octavos que hizo contra el Real Madrid”, aseguró.

Afirmó que no reprocha nada a sus jugadores ni mucho menos a Cristiano. “Ronaldo nos dio mucho en Champions y durante la temporada. Cuando juegas Cuartos de Final tienes que tener a todos en forma en el momento correcto”, dijo.

“Estos partidos se juegan en los detalles, lamentablemente tuvimos muchas lesiones. Es normal que cuando juegas dos partidos en una sola semana puedes pagarlo, pero no le reprocho nada a los chicos”, insistió.

Pese a este disgusto, Allegri informó de que planea respetar su contrato en vigor con el Juventus, que expira en 2020. “Hablé con el presidente y le dije que tomé una decisión, que me quedaría, pero hablaremos con la sociedad y programaremos el futuro. Luego lo hablaremos”, explicó.