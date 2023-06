Messi: Otro récord y vacaciones antes del Inter Miami

Con un triunfo 2-0 frente a Australia en Pekín, Lionel Messi cerró la primera mitad del 2023 con un gol récord y varias jugadas magistrales durante un amistoso FIFA, antes de embarcarse en unas merecidas vacaciones tras dos años de gloria en la Selección Argentina pero difíciles en el Paris Saint-Germain, donde él mismo dijo el jueves que "no estaba como le hubiese gustado".

Apenas un minuto y 19 segundos después de iniciado el partido, el capitán argentino convirtió el gol más rápido de su historia con la Albiceleste e hizo estallar de emoción al Estadio de los Trabajadores en Pekín, con capacidad para 68 mil espectadores, colmado por un público chino que desbordó de emoción y alentó a la Argentina y a Messi como si jugasen de local.

Luego del triunfo, Messi habló para medios de prensa argentinos y se refirió a varios de los temas que ocuparon la primera plana deportiva en las últimas semanas: su salida del PSG, su inminente fichaje para el Inter Miami y su participación en el próximo Mundial.

Con respecto a la Copa del Mundo 2026, a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos, el astro argentino había manifestado días atrás que, en principio, no iría y que el de Qatar 2022 había sido su último máximo torneo de selecciones.

“Lo que dije es algo normal por edad y por tiempo. Es difícil que se dé, pero bueno, disfruto del momento, del día a día, del estar a acá. Ahora vienen partidos de Eliminatorias, después la Copa América. Es ir muy lejos pensar en el Mundial cuando recién acabamos de terminar uno”, precisó en sus declaraciones pospartido en la capital china.

Sobre su futuro inmediato, Messi agregó que apunta a seguir disfrutando en la Selección y "de lo que se viene", así como "del día a día, que en los últimos años y en el último año sobre todo, me costó bastante. No estaba como me hubiese gustado", señaló en alusión a su paso por París.

"Empieza un ciclo nuevo, se vienen partidos de Eliminatorias, una Copa América dentro de poquito. Más allá de lo que conseguimos, que fue algo increíble, hermoso que va a quedar para siempre (...), esto sigue y hay que pensar en lo que viene y disfrutarlo también cuando nos toca reencontrarnos", precisó el 10 sobre sus próximos pasos con el campeón mundial.

Al ser consultado sobre su próxima llegada a Miami para jugar en el Inter local, Leo prefirió priorizar la más inmediato: "Tengo ganas de irme de vacaciones y después ya arrancaremos otra vez".

Messi se mudará pronto con su familia a Estados Unidos para emprender una nueva etapa futbolística en el Inter Miami, el club presidido por David Beckham con el que ultima los detalles de su contrato después de dejar el PSG en las últimas semanas y de tomarse ahora vacaciones en Argentina.

El siete veces ganador del Balón de Oro y el mejor jugador FIFA 2022 está invitado a participar el último fin de semana de junio, justo después de su cumpleaños número 36, de los partidos despedida y homenaje a Juan Román Riquelme y Maxi Rodríguez en Buenos Aires y en su Rosario natal, respectivamente.

Una vez finalizado su descanso en Argentina, Leo viajaría con su mujer y sus tres hijos a Miami para radicarse allí y comenzar otro capítulo en su vida familiar y profesional.