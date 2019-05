Mercedes busca mantener la hegemonía en F1

La temporada 2019 de la Fórmula Uno madura carrera a carrera y ahora es turno de llegar a Barcelona para el Gran Premio de España, quinta fecha del calendario y que marca el cumplimiento de una cuarta parte de un campeonato que se ha teñido de plata.

La escudería Mercedes, contra todo pronóstico, ha arrasado en todas y cada una de las cuatro fechas anteriores. Y no es que el equipo alemán sorprenda por no ser etiquetado como favorito, todo lo contrario, sino que no se esperaba que el dominio de las Flechas Plateadas fuera así de avasallador cuando, en el mismo sitio donde se correrá este fin de semana, no dominó las pruebas de pretemporada.

En todas las carreras que se han celebrado, Mercedes ha hecho el 1-2 en el podio, convirtiéndose en el primer equipo con dicho logro al iniciar una temporada. Sin embargo, la escudería alemana no es ajena a mantener una hegemonía de tal magnitud, pues en la presente era híbrida (de 2014 a la fecha) ha logrado cuatro o más 1-2 consecutivos en cinco ocasiones, incluida la presente campaña.

Esto tiene a sus pilotos, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, peleando palmo a palmo en la lucha por el campeonato, una batalla en la que la cordialidad ha reinado, contrario a lo que ocurrió entre 2014 y 2016, cuando Nico Rosberg era compañero de equipo de Hamilton, periodo en el que la lucha fue encarnizada y en la que incluso, en este mismo Gran Premio de hace tres años, originó uno de los roces más fuertes entre ambos.

Tanto Bottas como Hamilton acumulan dos triunfos en esta campaña, todos ellos conseguidos de manera categórica sobre sus rivales más cercanos, específicamente sobre Ferrari, escudería que en pretemporada daba sensaciones de terminar con el dominio de Mercedes, pero que a la hora de la verdad se ha quedado lejos de las expectativas y que en esta ocasión tiene una nueva oportunidad de enderezar el rumbo y convertirse en una verdadera competencia para los alemanes.

La batalla en la mitad de la tabla también se intensifica, en especial por los resultados que arrojó el Gran Premio de Azerbaiyán de hace un par de semanas, por lo que también habrá especial atención en esos equipos durante la carrera de 66 vueltas a lo largo del trazado de 4.655 kilómetros de longitud.

Rachas de Mercedes