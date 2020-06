Mentalidad del Tri necesita un cambio: Gerardo Martino

Gerardo Martino reconoció que la Selección Mexicana necesita un cambio de mentalidad, para superar sus fantasmas de los octavos de final en las Copas del Mundo.

El "Tata" y Juan Carlos Osorio, los últimos hombres que han dirigido al Tricolor, charlaron sobre qué le hace falta al combinado nacional en los partidos importantes, sobre todo en los Mundiales.

Para el argentino, se necesita modificar la forma de pensar y creerse superiores para ganar.

"Creo que es todo un proceso de cambio", comentó en una charla vía Zoom.

Osorio, técnico de la Selección Nacional desde 2015 a 2018, le preguntó a Martino, quien llegó al país en 2019, qué necesitan los combinados sudamericanos para ser igual de contendientes como los son Brasil, Argentina y Uruguay, múltiples campeones del mundo.

"Desde el inicio del futbol internacional, Argentina, Uruguay y Brasil han sido equipos acostumbrados a salir proponer y a ganar; a sentirse fuertes y a sentirse mejores que el rival.

Muchas veces, desde la realidad y, muchas veces, desde la historia, porque hemos tenido épocas donde éramos superiores", opinó el "Tata".

"Me parece que viene de nuestra idiosincrasia y eso es lo que de pronto tiene que romper estas selecciones, como México, que tiene siete mundiales consecutivos. Han pasado por situaciones hasta la desgracia. 'Domino Argentina durante tanto tiempo y me embocan gol en el minuto 80, en el ángulo, de 40 metros de distancia'. ¿Eso le pasó a Argentina o Uruguay? No, le pasó a México", añadió Martino.

El Tricolor ha fracaso en clasificar al quinto partido de un Mundial. Se ha quedado corto en siete participaciones consecutivas, eliminado por Bulgaria (1994), Alemania (1998), Estados Unidos (2002), Argentina (2006 y 2010), Holanda (2014) y Brasil (2018).

Martino fue contratado para buscar los cuartos de final en Qatar 2022.

"A mí me parece que es de cultura, sentirnos que somos protagonistas y que somos mejores. No nos entendemos de un partido que nos pese porque el rival sea mejor o porque el rival sea inferior a nosotros".

"Entendemos que estamos en condiciones de ganar tanto el uno como el otro, pero reconozco que hay selecciones que, desde la inferioridad, se siente muy cómodo como para ir a ganar. México tiene el triunfo sobre Alemania 2018, Croacia 2014 y Francia 2010, y después tiene la derrota, de las más dolorosas, contra Estados Unidos 2002. "Todo es un proceso de cambio y puede tomar más de cuatro años".

AJ