Todos los ojos de la prensa europea están puestos sobre el caso Kylian Mbappé y la incógnita de si seguirá para la siguiente temporada con el PSG o podrá ser fichado por el Real Madrid o cualquier otro equipo que ya tenga interés sobre él.

Y es que, parece que de aquí a que se resuelva esta controversia, habrá noticias, especulaciones y rumores todos los días sobre lo que suceda con el futuro de Mbappé, y es que cómo no, si el jugador ya se ha establecido como uno de los mejores actualmente y todos lo quieren, hasta Rodrygo, delantero del Real Madrid, a quien se le cuestionó cuánto quisiera del 1 al 10 que llegara al club blanco:

“Para mí, un 10 porque es un fenómeno, uno de los mejores jugadores en el mundo. Ahora mismo necesitamos un jugador en esa posición. Me ilusiona mucho que Mbappé venga. (…) Cuanto antes, mejor (ficharlo), pero no sólo Mbappé, si no puede venir él ahora, hay otros jugadores”, comentó el delantero.

Sin embargo, en contra parte está Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa y quien tuvo una importante intervención en la decisión del futbolista el año pasado cuando prefirió continuar con el conjunto parisino antes que irse al Madrid. A él también se le preguntó sobre la situación de Kylian, a lo que respondió que no tenía noticias sobre ello, pero que iba a intentar presionar para que se quedara.

Y es que no solo es el hecho de mantener a Mbappé con ellos, sino que de acuerdo con un diario francés, la salida del jugador podría ocasionar que se cayeran los derechos televisivos de la Ligue 1, que comenzarán a negociarse de nueva cuenta los próximos meses.

Hay muchos intereses de por medio, pero remitiéndonos únicamente a lo deportivo, ambos clubes necesitan de los servicios del francés. Por un lado, con el fracaso que resultó ser el fichaje de Messi con el Paris Saint Germain y las intenciones de venta de Neymar para cubrir el lado monetario, Mbappé quedaría como el único referente del equipo, en una temporada que no pinta para nada bien.

Mientras que para el Real Madrid, la salida de Benzema deja en suspenso quién será el encargado del ataque junto con Vinicius, puesto que Rodrygo venía siendo utilizado como revulsivo. Se entiende que ahora la responsabilidad caerá en los dos, pero aun así queda por cubrir la ausencia que ha dejado Benzema, además también la salida de Marco Asensio. Por lo que pensar en el joven francés pinta perfecto para armar un tridente entre las tres nuevas promesas del futbol moderno.

Aunque siendo realistas, la liga francesa no tiene una exposición como la tiene la española o incluso la inglesa teniendo en cuenta que hay ya interés de dos equipos de la Premier League en comprar al jugador. Por lo que si Mbappé de verdad quiere consolidarse como el mejor jugador del mundo, tendrá que salir del PSG para poder aspirar a algo más que solo ser el mejor de la liga francesa.

