Matías se despide de los jugadores

Dos años y nueves meses duró la relación Chivas-Matías Almeyda, la cual dio como resultado cinco títulos y siete Finales.

“El Pelado” no se fue por propia determinación, “lo corrieron y siempre así se las gastan, malditas formas de la directiva. Él no se quería ir, pero no había otra salida”, señaló un jugador molesto que prefirió el anonimato.

El sábado Almeyda hizo un asado en su casa, invitó a algunos jugadores para ponerse al corriente de las vacaciones y de paso, decirles cómo estaba el tema. Escucharon atentos la explicación de “El Pelado”, quien les señaló que era lo mejor porque de lo contrario se seguiría dañando la imagen de la institución, a la cual le tiene un cariño especial.

Los jugadores le pidieron que se quedara, que tenía el respaldo de ellos, pero les explicó que también ellos podrían ser objeto de alguna presión si él continuaba y “cuando en un lugar no te quieren, para qué quedarse”, frase utilizada algunas ocasiones por el técnico, respecto a lo que llamó toda una “novela” su salida de Chivas.

En Verde Valle, ya con toda la plantilla completa, tanto refuerzos como repatriados, Almeyda profundizó en el tema dando su explicación. Pidió que respetaran su determinación a 100%, y que vieran por sus carreras, que demostraran la gran familia que son ganando, siempre buscando ser mejores.

“El Pelado” comparecerá ante los medios de comunicación hoy, y no dirá nada contra la directiva, solamente tendrá palabras de agradecimiento.

De Anda también se va

El director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, antes de meterse a Verde Valle anunció que una vez que Almeyda hable con la prensa, él también hará lo propio y podría ser mañana, ya que también se irá de la institución, como lo había prometido.

BITÁCORA

Se consuma el adiós

07:00 a 11:00 horas, jugadores asisten a pruebas médicas.

14:00 horas, la plantilla comienza a llegar a Verde Valle.

14:25 horas, Matías Almeyda llega a Verde Valle.

14:26 horas, Francisco Gabriel de Anda también arriba.

14:30 horas, inicia la charla de jugadores con Almeyda.

15:35 horas, comienzan a salir jugadores molestos y tristes.

15:40 horas, se filtra por jugadores que Almeyda se despidió.

15:50 horas, llega Rodolfo Pizarro para despedirse de Almeyda.

16:25 horas, Almeyda se retira visiblemente triste por la despedida.

16:27 horas, el cuerpo técnico de Almeyda sale en otro auto.

16:43 horas, oficializan conferencia de Almeyda, hoy a las 18:00 horas en el estadio.

17:00 horas, todos los jugadores se han retirado de Verde Valle.

Se cierra un ciclo y se abre otro: Michael Pérez

Visiblemente triste, pero consciente que deben superar cuanto antes este trago amargo de no tener más en la banca a Matías Almeyda, el contención Michael Pérez espera que no le pegue mucho en lo anímico al grupo todo lo que se ha vivido en el último mes, que tiene como final el adiós de un técnico muy querido.

Con Almeyda, Pérez elevó su nivel competitivo, recibió consejos cuantas veces se lo pidió y el cuerpo técnico no escatimó en orientarlo en algunos detalles que observaban, pero aseguró que como profesionales deben darle vuelta a la página, porque el ayer es un ciclo que ya pasó.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Se cierra un ciclo y se abrirá otro. Esperamos que sea así (pelear con el plantel que se conformó ante quien sea), nosotros nos preparamos para eso. Debió de haber sido lo ideal (que la directiva los tuviera al pendiente), a nosotros no nos llegó ninguna información y son determinaciones de otras personas”.

Por su parte, Ángel Zaldívar, quien ha vivido los mejores momentos de su joven carrera con Almeyda, también se vio triste por la noticia, no sabe qué viene y qué estilo de juego les pedirán. Espera noticias oficiales cuanto antes, porque el equipo está inquieto al no tener técnico.

“Hay incertidumbre, pero ya nos tenemos que meter al trabajo, a la pretemporada, al tema de la competencia, ver con quién nos toca (como técnico) y enfocarnos a lo que viene”.

Será el domingo próximo cuando el Guadalajara viaje a Acapulco, donde estará realizando trabajos de pretemporada en playa por espacio de 10 días, para luego dar paso a los encuentros amistosos en Estados Unidos y buscar, cuanto antes, la puesta a punto futbolística.