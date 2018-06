Se cierra un ciclo y se abre otro: Michael Pérez

El contención del Guadalajara Michael Pérez, está seguro que sea cual sea la determinación de Matías Almeyda en Chivas, se ha terminado un etapa bonita y deberán dar paso a lo que sigue, porque deben comenzar la preparación para el campeonato entrante.

"Estamos bien, estamos tranquilos, se cierra un ciclo y se abrirá otro. Esperamos que sea así (pelear con el plantel que se conformó ante quien sea), nosotros nos preparamos para eso".

El sábado en la noche algunos jugadores se reunieron con el "Pelado", hicieron un asado y Pérez aseguró que no se tocó tema profesional, simplemente intercambiaron puntos de vista cómo pasaron sus vacaciones.

"Estuvo tranquilo, se mostró contento al regresar de vacaciones, estuvo tranquilo. Me gustaría pero, no sé qué será. Debió de haber sido lo ideal, a nosotros no nos llegó ninguna información y son determinaciones de otras personas".

De la reunión que sostendrá el técnico más tarde, el mediocampista señaló que el anuncio que realice lo respetarán al máximo, es una persona a la que quieren mucho por la familia que conformó.

"De verdad no sé qué nos quiere decir, es una cosa que nos quiere comentar. Esa es determinación de él, para eso nos quiere reunir, nos dirá qué será de su futuro y lo respetaremos. Nosotros nos enteramos por redes sociales, fue algo extraño, pero ya vamos a aclarar todas nuestras dudas".

GC