Matías Almeyda descarta volver a Chivas por el momento

Matías Almeyda no volverá a Chivas por el momento.

En entrevista para ESPN, el técnico argentino, quien actualmente dirige al San Jose Earthquakes de la MLS, aceptó que estuvo cerca de tomar las riendas del Monterrey en caso de que no se hubiera concretado el regreso de Antonio Mohamed, y además, habló sobre su retorno al Guadalajara.

''Estuvo cerca. Hablamos, pero no era el momento'', declaró sobre su situación con Rayados.

Por otra parte, señaló que por el momento no piensa retornar al Rebaño Sagrado, equipo con el que conquistó diversos títulos (entre ellos la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf).

''La verdad no lo pienso, trato de vivir el presente, todos saben el sentimiento hacia el club, pero hoy tengo un compromiso con este club (San José Earthquakes) y quiero terminarlo. Mi contrato tiene tres años más, tiene una cláusula en diciembre, pero no iría a un lugar sabiendo que tienen que pagar una cláusula por mí'', sentenció.

También reconoció que tras su paso por el conjunto tapatío se volvió un aficionado más, incluso por encima de River Plate, a quien ascendió a la Primera División en el futbol de su país.

''Lo de River es una pasión eterna, una agradecimiento eterno pero lo de Chivas fue muy fuerte porque fue un lugar donde me sentí muy cómodo como persona, donde me veía reflejado de chico y no sé... algo raro me pasó'', explicó Almeyda.

