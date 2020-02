Elección de refuerzos en Chivas no fue adecuada: Sergio Lugo

Quien fuera campeón con Chivas en la temporada 1986-87, Sergio Lugo, considera que el gasto y la cantidad de refuerzos que el equipo rojiblanco contrató fue excesiva y que la directiva pudo invertir de mejor forma ese dinero, trayendo a dos o tres jugadores de calidad comprobada, y no siete como lo hizo para el presente Clausura 2020.

"Tengo claro y concreto que es mejor traer a dos de mucha calidad a siete regulares, por ejemplo de estos siete, ¿cuáles son seleccionados nacionales indiscutibles? quizá Antuna, Calderón o Macías, pero yo sí hubiera traído de vuelta a Rodolfo Pizarro de Monterrey, un jugador que la gente lo quiere mucho, a Jesús Gallardo y a Roberto Alvarado de Cruz Azul, tienes que hacer una estrategia de quiénes son los mejores de México".

Para el entrenador, el actual plantel le está quedando a deber al presidente Amaury Vergara, al no darse hasta el momento los resultados esperados en el arranque del campeonato.

"No es la cantidad de jugadores, es la calidad, creo que a Amaury lo sorprendieron y actuó de muy buena fe, confió en su gente pero me parece que le están quedando a deber por haberlo hecho gastar tanto, porque José Madueña, con todo respeto, no es un jugador para Chivas, mismo caso de Alexis Peña, pero lo que veo con optimismo, es que Guadalajara tiene plantel para calificar".

A quien Lugo Barrón sí ve con buenos ojos es a Cristian "Chicote" Calderón, por lo que piensa que Luis Fernando Tena debe tomarlo en cuenta como titular por encima de Miguel Ponce.

"Calderón tuvo un año de mucha calidad en Necaxa, siendo titular indiscutible y Gerardo Martino lo lleva a la Selección Nacional, se ganó la confianza de él y de muchos que lo vemos como uno de los mejores laterales de México. Si tu lo pones de extremo va a ser un desastre, no esperes que te haga goles ni que te de equilibrio, la virtud de él es su salida y tirar centros, se tiene que utilizar correctamente a los jugadores y me parece que en este momento tiene que ser titular en Chivas".

Sergio Lugo declaró que ve en Luis Fernando Tena un buen técnico para Chivas, y que entiende que la afición rojiblanca esté molesta con él, pero confía que con su inteligencia, el "Flaco" lleve al Rebaño nuevamente a los primeros puestos.

