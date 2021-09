Más de 300 veces México

Los Juegos Paralímpicos de Tokio han marcado la historia del deporte mexicano, pues durante la séptima jornada de esta magna justa deportiva, México logró y superó las 300 medallas en la historia de este evento.

La primera edición de los Juegos Paralímpicos tuvo lugar hace 61 años en la ciudad de Roma, Italia, y desde ese entonces a la fecha nuestros atletas han ganado más de tres centenas de metales, pero quien redondeó la cifra al colgarse la medalla 300 fue el nadador Jesús Hernández, quien de paso se convirtió en el primer deportista nacional en colgarse más de una medalla en esta edición de la justa veraniega.

Con su reciente medalla de bronce y un oro logrado hace algunos días, Hernández reconoce que lo más satisfactorio de esta justa ha sido el vencer sus propios miedos, pues se recuperó del cáncer para marcar la historia del deporte nacional.

“Es algo extraordinario para mí, me siento como el ave fénix que renace de sus cenizas, porque tuve cáncer y cuando todos creyeron que no podría salir adelante, ahí estuve; además, esta medalla de bronce simboliza un gran reto para mí, es una prueba en la que he dominado mis miedos”, comentó en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

EN CIFRAS

101 medallas de oro forman parte del conteo de las 300 preseas mexicanas en los Juegos Paralímpicos. Al llegar a 302 al momento, ya se suman 102 metales dorados.

109 metales de bronce son los que México obtuvo para redonder la suma de las tres centenas de preseas paralímpicas. En total son 109 para completar el conteo de 302 medallas hasta el momento.

Esta séptima jornada fue en especial brillante para la delegación mexicana de Juegos Paralímpicos, pues luego de que Hernández lograra la medalla 300, el jalisciense Arnulfo Castorena y su compañera Nely Miranda incrementaron la cosecha del país al lograr un oro y un bronce respectivamente.

“Estoy súper contenta, emocionada de estar de regreso con esta medalla para México. En Río 2016 me descalificaron en esta prueba, así que ésta fue mi revancha, logramos esta medalla para México de bronce, pero que sabe a oro”, puntualizó Miranda para la Conade.

La cereza en el pastel la puso José Rodolfo Chessani, quien se llevó la medalla de oro en atletismo dentro de la prueba de los 400 metros, clase T38.

Al terminar la última jornada de agosto en territorio japonés, México ya contaba con un total de 13 preseas en estos Juegos Paralímpicos: cinco oros, una plata y siete bronces que ubican a nuestro país, cuando menos de momento, entre los primeros 20 lugares del medallero.

EN CIFRAS

13 ediciones de Juegos Paralímpicos han sido las que ha disputado México en su historia.

91 preseas argentas obtenidas por la delegación mexicana como parte del conteo de las 300 medallas en 13 participaciones en Juegos Paralímpicos.

Los Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980 han sido los mejores de la historia para México, ya que en ellos se lograron 42 preseas totales de las cuales 20 fueron de oro.

LOS GLORIOSOS

Medallistas de México en Tokio hasta el momento

NOMBRE DISCIPLINA MEDALLA

1. Fabiola Ramírez Natación Bronce

2. María Guerrero Lanzamiento de disco Bronce

3. Amalia Pérez Pesas Oro

4. Jesús Hernández Natación Oro y Bronce

5. Eduardo Ávila Judo Bronce

6. Diego López Natación Bronce

7. Lenia Ruvalcaba Judo Bronce

8. Mónica Rodríguez Atletismo Oro

9. Gloria Zarza Lanzamiento de bala Plata

10. Arnulfo Castorena Natación Oro

11. Nely Miranda Natación Bronce

12. José Chessani Atletismo Oro

POSICIONES

Medallero Paralímpico

País Oro Plata Bronce Total

1. China 64 39 32 135

2. Gran Bretaña 29 23 29 81

3. C. Olímpico Ruso 26 17 34 77

4. EUA 24 25 16 65

5. Ucrania 15 33 20 68

6. Países Bajos 15 9 10 34

7. Brasil 14 11 19 44

8. Australia 13 21 21 55

9. Italia 11 19 14 44

10. Azerbaiyán 10 1 4 15

17. México 5 1 7 13

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ