Márquez, agradecido con los rojinegros

Pocos tienen la oportunidad de cerrar sus carreras como futbolistas en el equipo que los vio nacer y uno de esos ejemplos es Rafael Márquez Álvarez, quien surgió del Atlas y fue con los mismos rojinegros en donde puso fin a una brillante carrera como jugador luego de haber pasado por equipos como Mónaco, Barcelona, Red Bulls, León y Hellas Verona. En un “face to face” de la Liga de España, dijo irse agradecido con Atlas y afortunado por haber cerrado su carrera ahí.

“Afortunado, porque no muchos empiezan y terminan su carrera en el mismo equipo en el que me brindaron ese apoyo y oportunidad y como siempre, intentando ayudar a la institución a logar algo importante, no se pudo, pero me quedo con la satisfacción de que me pude retirar en el equipo al que le tengo mucho cariño, le estoy muy agradecido y cerrar ahí el ciclo fue muy bonito”, mencionó.

Márquez señaló que haber disputado cinco Mundiales y haber sido capitán en todos le deja una satisfacción, pero a la vez una frustración de no haber podido llegar más lejos de Octavos de Final.

JL