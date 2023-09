Mariachis de Guadalajara: del cielo al infierno

Cuando se anunció el nacimiento de los Mariachis de Guadalajara, la capital de Jalisco se convirtió en automático en una de las pocas plazas del país que cuentan con beisbol profesional tanto en verano como en invierno.

Todo parecía abonar a la consolidación de Jalisco como una Entidad beisbolera, pues aunado al gran trabajo de Charros dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) la Entidad también podría buscar un nuevo título en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Por desgracia para la afición jalisciense esto se quedó lejos de convertirse en una realidad, pues más allá de la primera temporada del equipo (2021), en la que llegaron hasta la final de la Zona Norte, posteriormente todo vino a la baja en la institución albinegra.

Un factor importante que favoreció a esto tuvo que ver con la salida de elementos importantes, comenzando por el mánager mexicano Benjamín Gil, el toletero Adrián “Titán” González y una larga lista de jugadores que fueron referentes en el primer año del equipo.

“¿Qué sufrió Mariachis? Sabíamos que Adrián González venía y se retiraba después de las Olimpiadas, pero no sabíamos que Anthony Vázquez venía y se retiraba, una baja importante. Obviamente no estaba en nuestra planeación que Fernando Cruz pudiera ser firmado y faltando tres semanas obviamente recibe una invitación de Grandes Ligas y se va a Cincinnati. Nakamura, que evidentemente fue el mejor pitcher de toda la Liga, recibe una invitación de Japón y cómo le dices que no, si venía de hacer una gran temporada”, comentó Rafael Tejeda, presidente del equipo al arranque de la presente campaña.

Adrián González fue figura en la primera temporada de Guadalajara en la LMB, llegando hasta la final de Zona. ESPECIAL/Mariachis de Guadalajara

Luego de que se desarmaran, los Mariachis buscaron componer el rumbo con la llegada de otro hombre experimentado en la caseta: Sergio Omar Gastélum, exmánager de los Yaquis de Obregón con bastante recorrido tanto en invierno como en verano.

Con el “Güero” al mando parecía que el proyecto de Mariachis podría llegar a buen puerto, pero no fue así y a los malos resultados deportivos también se sumó la salida de otros jugadores como Leo Heras o Issmael “Mailo” Salas.

De esta manera es que una vez que terminó la temporada 2022 Gastelum se fue del equipo, y muy a pesar de ese estrepitoso tropiezo, la directiva de Mariachis confiaba en aprender de sus errores e incluso parecían tener una idea clara de cómo planificar la campaña 2023 de la LMB.

“El aprendizaje es ese: hacer una planeación de corto, mediano y largo plazo. Los largos plazos ya no son lo de antes, cinco, seis, ocho años. Los largos plazos ahora son dos, tres años. Y bueno, hoy lo podemos ver. Somos un equipo con mucha experiencia”, comentó el directivo del club.

Pese a estas lecciones que comentó Tejeda, su tercera temporada también estuvo lejos de los primeros planos, pues durante la primera parte confiaron en un inexperto Luis Borges que no supo gestionar bien a su equipo, mismo que levantó con el posterior arribo de Adán Muñoz, pero aún así se quedó sin postemporada.

Con todo ese antecedente, hoy los Mariachis pasan por una crisis profunda que va más allá de lo deportivo, pues además de que el equipo se quedó fuera de playoffs por segunda temporada consecutiva, ahora mismo la franquicia ha sido vetada del estadio Panamericano por falta de pagos en el convenio que firmaron con el Gobierno del Estado.

Además, estas deudas ocasionaron que los peloteros se pusieran en huelga en la última serie de la más reciente campaña, y también proveedores y empleados han denunciado atrasos en sus pagos o acuerdos comerciales que tenían con Mariachis, comprometiendo la continuidad de esta franquicia.

Las cifras

4 mánagers en tres campañas distintas ha tenido la franquicia de Guadalajara

121 encuentros de temporada regular han ganado los Mariachis en tres años; han disputado 243 duelos.