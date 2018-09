Maria Sharapova se despide en Octavos de Final

La española Carla Suárez, el día de su cumpleaños número 30, dio la sorpresa ayer al derrotar en dos sets a la rusa Maria Sharapova, y disputará los Cuartos de Final del Abierto de Estados Unidos ante la local Madison Keys.

Suárez, trigésima cabeza de serie, iguala así su mejor resultado en el torneo, que logró en 2013, al superar a una errática Sharapova por 6-4 y 6-3 en apenas una hora y media de juego.

“Estoy muy contenta porque he jugado un gran partido, he disfrutado mucho (...) No es fácil el día de tu cumple estar esperando un partido así y ya el año pasado me había tocado jugar y había perdido (contra Venus Williams), y en un día que debería ser especial te vas a la cama un poco triste”, dijo la ganadora.

Ahora, la española chocará con la estadounidense Keys (14), quien se deshizo de la eslovaca Dominika Cibulkova (29) por 6-1 y 6-3.

En el cuadro varonil, el serbio Novak Djokovic se sobrepuso al intenso calor de Nueva York para vencer al portugués Joao Sousa por 6-3, 6-4 y 6-3 para avanzar a la siguiente instancia.

El balcánico tuvo que abandonar la pista en dos ocasiones, necesitando atención médica, visiblemente afectado por los 32ºC y la alta humedad en Flushing Meadows, pero logró sobreponerse a las condiciones climatológicas e impuso su mayor nivel tenístico para deleite de los aficionados.

Otro que avanzó a los Cuartos de Final fue el japonés Kei Nishikori (21), quien pasó por encima del alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 6-2 y 7-5.