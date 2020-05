Marcelo se niega a salir del Real Madrid

El brasileño Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, aseguró que su deseo es permanecer en el equipo, a pesar de los rumores que lo vinculan año con año en la Juventus de Italia.

"No quiero salir y creo que el Madrid no me dejarían; aquí estoy muy bien, desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. No sé si es verdad de que la `Juve´ me quiere, la verdad", comentó.

El exjugador de Fluminense se deshizo en elogios por su entrenador, el francés Zinedine Zidane, quien se puede jactar de conseguir tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League; no obstante, también reconoce al italiano Carlo Ancelotti.

"Cuando entra `Zizou´ en el equipo estábamos en un momento muy duro, muy difícil, no ganábamos casi nada, pero con trabajo, humildad y entendiendo a los jugadores, nada más, conseguimos eso (tres Champions); pero no olvidamos el trabajo anterior, Ancelotti hizo un trabajo muy grande", concluyó.

AJ