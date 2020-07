Manchester City se merece una disculpa, según Guardiola

Pep Guardiola señaló que está "increíblemente contento" pero que el equipo merecería unas "disculpas" después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidiera el lunes levantar la suspensión de jugar dos años en Europa al Manchester City, una decisión criticada por dos técnicos rivales, Jose Mourinho (Tottenham) y Jürgen Klopp (Liverpool).

El City, suspendido dos años por la UEFA por no respetar las reglas del Fair-Play Financiero (FPF), fue autorizado el lunes por el TAS, la más alta jurisdicción deportiva, a jugar competiciones continentales.

"Estoy increíblemente contento de esta decisión. Esto muestra que lo que la gente dice del club no es verdad", señaló Guardiola este martes en rueda de prensa previa al partido contra el Bournemouth.

El técnico catalán fue más allá y reclamó que todos aquellos que acusaron y criticaron al City, se excusen ahora por ello: "Nos deberían pedir disculpas. Si hubiésemos hecho algo mal hubiésemos aceptado la decisión de la UEFA y el TAS porque hicimos algo mal".

"Lo que ha pasado estos últimos años, toda la gente que nos criticó... Me gustaría decirles que nos miren cara a cara y que salgan a jugar al césped, y si nos ganan les daremos la mano y les felicitaremos", lanzó desafiante.

La decisión del TAS no afectaba a la temporada en curso, en la que el Manchester City debe defender en agosto la victoria por 2-1 lograda ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu antes de la suspensión de las competiciones por la pandemia del COVID-19.

Mourinho, eterno rival de Guardiola, aseguró que la decisión del TAS fue ''un desastre'' y que suponía el final del Fair-Play Financiero. AFP / ARCHIVO

De eliminar al Real Madrid, el City se metería en la ''Final 8'', el torneo inédito diseñado por la UEFA para decidir el nuevo campeón continental, en el que participarán los ocho mejores equipos de la competición, con eliminatorias a un solo partido y jugándose todos los encuentros en Lisboa, sin público.

"Nadie puede imaginar hasta qué punto era difícil para el club ser sospechoso. Ahora lo hemos probado en un tribunal, regresamos al campo", añadió el preparador español.

Para acabar, Guardiola reiteró el estado de felicidad en la que está el club: "Estamos increíblemente contentos por poder defender lo que ganamos sobre el césped".

''Decisión vergonzosa''

''No le deseo el mal a nadie, pero no creo que sea un buen día para el futbol'', dijo el técnico del Liverpool. AFP / ARCHIVO

"Es una decisión vergonzosa, si el Manchester City no es culpable, ser multado con algunos millones es una vergüenza. Si usted no es culpable, no debe ser castigado. Por el contrario, si es culpable, debe ser castigado, por lo que es una decisión vergonzosa. En todo caso, la decisión es un desastre", señaló el portugués.

"Creo de verdad que el Fair Play Financiero está muerto", añadió, estimando que "los nuevos propietarios de los clubes tendrán la sensación de que el circo tiene la puerta abierta, por lo que lo aprovecharán".

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, también mostró sus dudas sobre la decisión del TAS.

"No le deseo el mal a nadie, pero no creo que sea un buen día para el futbol. El Fair Play Financiero es una buena idea y estaba hecho para proteger a los equipos y a la competición", señaló el técnico del nuevo campeón inglés.

"Personalmente, estoy contento de que el Manchester City pueda participar en la próxima Champions League, porque si tienen 12 partidos menos (los que incluye la Champions) no veo ninguna posibilidad para los otros equipos de ganar la Premier League", añadió el alemán.

