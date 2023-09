El pitcher mexicano Julio Urías parece que fue borrado completamente por el equipo de Los Dodgers, para el que militó hasta hace unas semanas, cuando fue acusado de violencia doméstica y posteriormente puesto en licencia por parte de la MLB.

Además, el paradero del jugador es desconocido, o al menos es así para sus compañeros de los Dodgers. A propósito, se le preguntó al jardinero central Kiké Hernández, quien reconoció que no han recibido información sobre el mexicano.

"No sabemos absolutamente nada, sabemos lo que ustedes saben y estoy siendo lo más transparente posible. Sabemos lo que hay ahí fuera y no nos lo han dicho porque el equipo no lo sabe (...) Por supuesto que ha sido muy desafortunado para nosotros, para él, para la víctima y espero que podamos obtener algo de claridad aquí en un futuro cercano", dijo el puertorriqueño a los medios.

El lanzador zurdo, originario de Culiacán, Sinaloa, es investigado por la MLB, y será el próximo 27 de septiembre cuando acuda a la corte de Estados Unidos para conocer su situación legal.

En 2019 fue acusado por un cargo similar, y la MLB lo suspendió 20 partidos.

