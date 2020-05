Luis Hernández confiesa que estuvo cerca de jugar en Chivas

El exdelantero mexicano, Luis Hernández aprovechó la pandemia del COVID-19 para contar algunas anécdotas a través de sus redes sociales y este martes declaró que en 1998 pudo firmar con el Guadalajara.

"El Matador" externó que previo a la Copa Mundial de Francia su representante le hizo saber que el Rebaño Sagrado estaba interesado en su carta, a lo que él había aceptado; sin embargo, la condición era que se cortara su icónica cabellera.

"En 1998, estuve a punto de irme a jugar a Chivas. Mi representante en aquel entonces me comentó que Chivas me estaba buscando y yo dije 'bueno, ok, iremos a jugar a Chivas', pero me dice que hay un detalle, el presidente quiere que vayas, pero que te cortes el pelo. Por ese detalle no me fui a las 'birrias'", recordó entre risas.

Tras esa situación, el oriundo de Poza Rica decidió emprender la aventura hacia San Nicolás de los Garza para jugar con los Tigres, equipo donde es ampliamente recordado por haber marcado 39 goles en 64 cotejos; un promedio alto para los delanteros de aquella época.

AJ