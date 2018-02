Luis David Adame, con la ilusión a flor de piel

Pese a que el camino es largo y pudiera ser sinuoso en algunos tramos, Luis David Adame se ha empeñado en recorrerlo y poco a poco va dejando una huella imborrable en la fiesta brava. Tras haber hecho historia en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara en noviembre pasado, cuando indultó a un toro de la ganadería de Villa Carmela, el joven matador de toros oriundo de Aguascalientes aseguró que para mañana buscará el triunfo de nueva cuenta en el coso tapatío.

El coleta de 19 años compartirá cartel con otro par de jóvenes que poco a poco se acercan a la consagración en la tauromaquia internacional, como es el caso del peruano Andrés Roca Rey y el tlaxcalteca Sergio Flores, quienes lidiarán un encierro de seis astados marcados con el hierro de Barralva, en lo que será el segundo festejo de la Temporada de Aniversario.

“Después de aquella tarde que prácticamente marcó mi temporada en México, logré crecer mucho como torero y como persona, ese toro me dio bastante, me sentí a gusto con él y pude triunfar. Ahora estoy contentísimo por regresar a una plaza como Guadalajara, una plaza que cada vez se siente más identificada con mi toreo. Desde aquella tarde llevo cerca de 10 corridas y en cada una de ellas he tratado de asimilar a cada toro y al mismo público. Quizá me ha aportado mucho el haber toreado mucho en las plazas de primera. Me tocó estar tres veces en la México, eso me ha ayudado a dar la cara”, comentó el matador hidrocálido.

Sobre sus alternantes de mañana en la Perla Tapatía, Adame indicó que este cartel debe generar ilusión a los aficionados, ya que partirán plaza los que en un futuro no muy lejano serán los protagonistas de la fiesta brava.

“Es un cartel muy bonito, es interesante. Para el aficionado debe generar un tanto de ilusión porque te puedes plantear lo que habrá en el futuro en la tauromaquia, no es un cartel que se pueda conformar muchas veces. Conocemos el toreo de Andrés y de Sergio, son grandes toreros, ojalá y se pueda estar a la altura, darles algo de batalla”.

El joven hidrocálido agregó que al igual que su hermano, el experimentado Joselito Adame, también siente un cariño especial por Guadalajara, ya que esta ciudad ha significado bastante en su vida personal y en su trayectoria como torero.

“Es algo parecido, es un tema familiar, aquí tenemos mucha familia, desde que tengo uso de razón conozco la ciudad. Esta es una tierra que me hace sentir cercano, mi cariño por Guadalajara es mucho. La clave para el domingo es poner mi mente en la Nuevo Progreso para poder disfrutar, así el triunfo viene solo. Yo sólo quiero hacer las cosas con cabeza y que la gente disfrute de una tarde emocionante”.

Gira por Europa

Con la temporada mexicana en curso, Luis David Adame ha confirmado su presencia en suelo europeo para este año. Para marzo próximo, el aguascalentense hará el paseíllo en Valencia y Olivenza, en España, además de estar presente en Arles, Francia.