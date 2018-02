Joselito Adame, con Guadalajara en el corazón

El nombre de Joselito Adame ha quedado escrito con letras de oro para la posteridad en una de las plazas más importantes del continente. El diestro nacido en Aguascalientes demostró por qué es la máxima carta de la baraja taurina mexicana durante su aparición en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara el pasado domingo, en la que cortó cuatro orejas para convertirse en el triunfador absoluto del mano a mano que sostuvo con el coleta madrileño Julián López “El Juli”.

Tras haber salido en hombros por la Puerta Grande del coso tapatío, el matador de toros hidrocálido se dijo agradecido por todo lo que el público jalisciense le ha brindado durante sus triunfos categóricos en el máximo escenario de la fiesta brava del Occidente del país.

“Le doy las gracias a todo el público, ellos siempre estuvieron, no tengo palabras para describir todo lo que me hacen sentir, por esa entrega y ese apoyo que siempre me han dado cada que vengo a Guadalajara. Ya lo dije y lo repito, esta es mi segunda casa, tuve la suerte de vivir aquí por un tiempo cuando era pequeño, por eso le tengo tanto cariño a esta plaza. Venir aquí siempre será especial para mí”.

Luego de haber cuajado tres faenas de calidad irreprochable a dos toros de Villa Carmela y uno de los corrales de Julián Handam, el mayor de la dinastía Adame manifestó que la entrega y el compromiso han sido las claves para haber protagonizado una tarde histórica en la Perla Tapatía.

“Me siento contento, me siento feliz, porque todo lo logré gracias a la entrega. Puse todo de mi parte para entregarme de lleno en las tres faenas que pude realizar. Yo deseaba esto, salir por la Puerta Grande, y al final lo logré”.

Pese a resultar vencedor en el mano a mano con una de las máximas figuras en la historia de la tauromaquia, Joselito manifestó su respeto y admiración para “El Juli”.

“Es un grandioso torero, lo admiro y respeto mucho, siempre torea con el corazón. Me hubiera gustado que corriera con mejor suerte, pero así es esto”.

La otra cara de la moneda

Mientras que para Adame se destapó el jarrón de las esencias, para Julián López la tarde del domingo fue completamente para el olvido. El maestro español señaló brevemente su descontento al haber lidiado tres toros que carecieron de fuerza y bravura.

“Con esos tres toros, la verdad es que era imposible torear, me hubiera gustado que todo fuera diferente, venía a Guadalajara con mucha ilusión y me he estrellado contra una pared. Me voy disgustado por no haber podido hacer lo que quería”.

Próxima corrida

Para el domingo 18 de febrero, en el segundo festejo por el aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, alternarán los matadores Sergio Flores, Luis David Adame y Andrés Roca Rey, lidiando un encierro de la ganadería de Barralva.