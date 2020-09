Los reclamos del “Emperador”

La directiva del Guadalajara debe poner más atención en aspectos muy puntuales para que los más de 40 millones que tienen de seguidores se sientan representados dignamente. Así lo considera un ícono de la institución, el ex zaguero central Claudio Suárez, quien resaltó que esto debe ser desde la raíz, con valores, comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, respeto al club, disciplina y lealtad en momentos de apremio.

Lo que sucedió al final del Clásico Nacional le llamó mucho la atención al “Emperador”, porque hubo cero empatía de Oribe Peralta con sus compañeros, priorizó una acción personal con el sentir de los colores que representa, esto quizá por la falta de identidad en el jugador. Él sí hubiera actuado en esa acción y lo deja claro.

“Ya es de cada quien, pero ya viéndolo como institución, como grupo, no lo vería bien o si hubiera estado yo jugando con Oribe y Uriel Antuna, les hubiera reclamado. Les hubiera dicho 'espérate, ¿cómo?’. Creo que hay momentos, no está mal que platiquen porque todos tenemos cuates".

“Lo vi mal, creo que hay momentos para todo y bueno, eso lo he discutido con varios amigos y me dicen que eso es del tiempo de las cavernas, que me quedé en el pasado, que quiero ver sangre, pero mira, lo seguiré diciendo mañana, pasado, siempre. Debes tener esa pasión. Yo no puedo ver a un compañero contando chistes si acabamos de perder”.

De igual manera, Suárez criticó a otro elemento del Rebaño que ha sido controvertido: Javier Eduardo López, quien ya debería de ser un futbolista consolidado en las filas del Guadalajara y que, sin embargo, continúa actuando como si fuera una promesa y no ha asumido el papel de protagonista.

“Yo traía temas con la dieta. Guillermo Horta con los trabajos me ponía al 100, pero es lo que digo, ‘Chofis’ entra de cambio y digo 'espérame, se ve con sobrepeso'. Sus actuaciones también, no sé si tenga contrato que dice que debe jugar o no sé, pero no ha respondido y no es un joven que tiene 20 años y haya que tenerle paciencia”.

JL