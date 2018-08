Los delanteros de Chivas, sin poder

Los últimos dos torneos se han convertido en una auténtica pesadilla para el Guadalajara, ya que además de no ocupar los primeros lugares y ser uno de los equipos más desangelados de la Liga, se suma la falta de gol, uno de los problemas que han llevado al Rebaño a los escaños más bajos de la clasificación general tanto en el Apertura 2017, como en el Clausura 2018. Y para no variar, el comienzo en este Apertura 2018 no pinta muy esperanzador.

Salvo su participación en la Concachampions 2018, certamen en el que resultaron campeones, el conjunto rojiblanco ha perdido su pegada, ya que es uno de los equipos de la Liga MX en los que sus delanteros no han podido afianzarse como goleadores constantes.

Mientras que los hombres de experiencia como Alan Pulido o Ángel Zaldívar no han encontrado la racha goleadora que tanto necesitan, los juveniles como José Juan Macías y Jesús Godínez levantan la mano, aunque la falta de experiencia en Primera División ha sido uno de los motivos por los que aún no se aferran a la titularidad.

Actualmente, Pulido es el delantero de Chivas con mejor promedio de goles, aunque está lejos de los goleadores élite de la Liga MX y de otros cañoneros históricos del conjunto tapatío. Desde su llegada al Rebaño, el delantero tamaulipeco ha jugado 53 encuentros de Liga y Liguilla, en los que ha anotado 15 goles.

Pese a tener el mejor promedio, el atacante con mayor experiencia en el Rebaño no ha podido marcar en el actual torneo y su última anotación ocurrió en la Jornada 7 del Apertura 2018, hace casi seis meses.

En lo que respecta a los juveniles, José Juan Macías es quien registra mejor promedio de goles, aunque son pocas sus apariciones en el máximo circuito. Con apenas 16 partidos en Primera, el delantero tapatío ha marcado tres tantos en Liga. Ha jugado 655 minutos y tiene promedio de un gol cada 218 minutos, siendo el mejor posicionado, por encima de Pulido, Zaldívar y Godínez.

Alan Pulido, 27 años

Desde su llegada a Chivas en el Apertura 2016, Alan Pulido registra 18 anotaciones entre Liga y Copa, incluyendo fases finales. Ya sea por lesiones o por baja de juego, el delantero apenas ha tenido actividad en 61 encuentros de ambos certámenes.

Su mejor torneo fue el Clausura 2017, cuando fue el goleador en Liga con un total de siete tantos en 23 encuentros disputados, mientras que el Apertura 2017 fue poco productivo, ya que apenas vio acción en cuatro partidos, en los que no anotó.

Sus números

Partidos en Liga: 53

Partidos en Copa: 8

Goles en Liga: 15

Goles en Copa: 3

Minutos disputados en Liga: 3 mil 856

Minutos disputados en Copa: 594

Promedio de gol por minutos en Liga: un gol cada 257 minutos

Promedio general de gol, Liga y Copa: un gol cada 232.2 minutos

Ángel Zaldívar, 24 años

El “Chelo” es el delantero del Rebaño que más encuentros ha disputado desde 2013 y hasta la fecha, aunque esto no es sinónimo de gol, ya que con casi un centenar de partidos de Liga disputados, apenas registra 15 tantos.

Ha sido presa de las lesiones y quizá esta sea una de las razones de su falta de regularidad. Su mejor torneo fue en el Apertura 2016, cuando se convirtió en el goleador de Chivas con cinco goles en 15 partidos. En el actual torneo no registra goles.

Sus números

Partidos en Liga: 95

Partidos en Copa: 37

Goles en Liga: 15

Goles en Copa: 6

Minutos disputados en Liga: 5 mil 763

Minutos jugados en Copa: 2 mil 51

Promedio de gol por minutos en Liga: un gol cada 384 minutos

Promedio general de gol, Liga y Copa: un gol cada 372 minutos.

José Juan Macías, 18 años

Considerado como una de las nuevas joyas de la cantera rojiblanca, el goleador en divisiones inferiores del equipo tapatío ya ha tenido la oportunidad de demostrar su talento en Primera con goles formidables.

Sin actividad en el Apertura 2018 por haber participado en los Juegos Centroamericanos, Macías debutó en la Copa MX para darle la victoria al Rebaño el pasado martes. El joven de 18 años registra 16 partidos en su corta carrera dentro de la Liga MX.

Sus números

Partidos en Liga: 16

Partidos en Copa: 16

Goles en Liga: 3

Goles en Copa: 2

Minutos disputados en Liga: 655

Minutos jugados en Copa: 311

Promedio de gol por minutos en Liga: un gol cada 257 minutos

Promedio general de gol en Liga y Copa: un gol cada 193.2 minutos

Jesús Godínez, 21 años

Otro de los diamantes en bruto con los que cuenta Chivas es este joven tapatío que destaca por su presencia física. Godínez debutó en el Clausura 2017 y hasta la fecha ha tenido actividad en 19 partidos de Liga, en los que ha marcado dos veces.

En lo que respecta a la Copa, el actual seleccionado Sub-23 únicamente ha tenido acción en dos partidos. Para el Apertura 2018, el joven de 21 años ha estado presente como cambio en los dos encuentros de Liga que ha disputado el Rebaño.

Sus números

Partidos en Liga: 19

Partidos en Copa: 2

Goles en Liga: 2

Goles en Copa: 0

Minutos disputados en Liga: 787

Minutos jugados en Copa: 180

Promedio de gol por minutos en Liga: un gol cada 393 minutos.

Promedio general de gol, en Liga y Copa: un gol cada 483.5 minutos.