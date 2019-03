Los Raiders se arreglan con Brown

Los Raiders de Oakland lograron un acuerdo con los Steelers de Pittsburgh para concretar un intercambio por el molesto, pero talentoso receptor Antonio Brown, quien recibirá el lucrativo contrato que tanto deseaba.

Una fuente con conocimiento de la transacción afirmó que Brown recibirá de los Raiders un acuerdo de tres años que le pagará cerca de 50.125 millones de dólares en lugar de los 38.925 millones que tenía en su acuerdo con Pittsburgh. El intercambio será oficial cuando el nuevo año de la Liga se ponga en marcha a partir del miércoles.

A cambio de los servicios del receptor de nueve temporadas, los Raiders enviaron a los Steelers sus selecciones de tercera y quinta rondas del Draft de este año.

El intercambio le pone punto final a lo que fue un divorcio turbulento entre Brown y los Steelers, el equipo que lo tomó con su selección de sexta ronda del Draft de 2010.

También le da a los Raiders una adición de alto perfil para el entrenador de segundo año Jon Gruden, luego de intercambiar a dos de las estrellas más importantes del equipo el año pasado, en las figuras del defensivo Khalil Mack y el receptor Amari Cooper.

Oakland obtuvo selecciones de primera ronda a cambio de esos dos jugadores, y además no tuvo que sacrificar ninguna de sus cuatro elecciones entre las primeras 35 del reclutamiento de este año para adquirir a un receptor que acumula al menos 100 recepciones y mil 200 yardas por temporada en cada una de las últimas seis campañas.

El mejor receptor de los Raiders en 2018 fue Jordy Nelson, con 63 atrapadas para 739 yardas.

El divorcio entre Brown y Pittsburgh

Antonio Brown y los Steelers de Pittsburgh llegaron a un punto de no retorno en sus diferencias cuando el receptor no jugó el duelo de la Semana 17 de la temporada pasada ante los Bengals por no reportarse durante las 48 horas previas al enfrentamiento. Brown se presentó al estadio, pero se retiró al medio tiempo.