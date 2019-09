Lo bueno, lo malo y lo peor de la J9 del Apertura 2019

Apenas hace unos cuantos días todo mundo hablaba de ellos por haber tenido la gracia de ganar un Clásico, esos partidos que visten y dan lugar a la ilusión en los aficionados, sin embargo, la llama se apagó muy pronto y el entusiasmo duró menos que la imagen en la que Alexis Vega enseñaba los “cachetes” a medio festejo tras tremendo golazo a los rojinegros del Atlas.

Imaginamos que ya sabe de cuál equipo estamos hablando y si por su mente pasan rayas rojiblancas, dejenos decirle que le atinó.

El problema son ustedes, porque decían ‘Chi-VAR’ y que nos ayudaban y ayudaban, y ahora las dudas nos perjudican”. Antonio Briseño, defensa de Chivas mientras festejaba por estar frente al micrófono.

El Guadalajara es una auténtica montaña rusa, ya que en los últimos tiempos puede ganar un encuentro sin dejar dudas de su accionar y al siguiente arrastrar la cobija de fea manera; esto mismo ocurrió el viernes pasado en Morelia, cuando el Monarcas, con una sola jugada, los dejó con las ganas de seguir sumando.

Lo triste de esta situación no es que Chivas haya perdido con polémica incluida, sino las declaraciones del “Pollo” Briseño, quien ha culpado a la prensa de la cuarta derrota que han padecido en el torneo.

No sabemos si sean los medios los culpables, pero sí estamos seguros de que ellos no juegan y mucho menos dirigen.

QUCHO

Héroe: Julio Furch

IMAGO7

El delantero argentino del Santos ha sido pieza fundamental para que los laguneros estén en la cima de la tabla. Furch encabezó el ataque del equipo santista en la victoria ante el Atlético de San Luis, marcó el primer tanto y de paso sumó su octavo gol del torneo para liderar el departamento de goleo individual.

El podio

1. santo liderato

Todo parece indicar que el conjunto lagunero será el primero en apuntar su nombre en la lista de clasificados a la Liguilla. Tras haber jugado nueve partidos, la mitad de los que debe registrar, el equipo albiverde no se ha despegado de la parte alta de la tabla y en la pasada jornada demostró su poderío ante el Atlético de San Luis, en un encuentro en el que mostraron su brava capacidad de reacción. Si todo sigue así, los Guerreros serán favoritos en la Fiesta Grande del balompié azteca.

2. Siguen los zarpazos

Los dirigidos por “Nachito” Ambriz están que no creen en nadie y para muestra basta con ver la repasada que le dieron al Necaxa en el último encuentro que disputaron. Los Esmeraldas siguen con la pólvora seca y luego de seis partidos sin perder ya se instalaron en el segundo puesto de la general.

3. sorpresa

Aunque pocas veces están por estos lados, resulta que el agua bendita de Pablo Guede está haciendo efecto y el conjunto del Morelia sigue en franco ascenso y también se han metido a zona de Liguilla. ¿Serán una realidad o sólo una llamarada de petate?

Villano: Jesús Corona

IMAGO7

No se puede negar que el guardameta del Cruz Azul ha sido el héroe en múltiples ocasiones, sin embargo, en el partido ante Pumas cometió un error que evitó el triunfo de los suyos. Por querer salir jugando a velocidad, Corona dejó el balón en los pies de un adversario y de ahí surgió la jugada del empate de los locales.

Póngales cero

1. Regreso a la normalidad

Una adivinanza para todos conocida. ¿Adivinen cuál equipo dejó ir la victoria en los últimos instantes de un partido de suma relevancia? Es correcto, el Cruz Azul regresó a las andadas y en los minutos finales del encuentro ante los Pumas dejó ir los tres puntos que lo pudieron revivir en su lucha por llegar los ocho mejores. Nada nuevo bajo el cielo celeste.

2. Mucho ruido y pocas nueces

El Puebla se ha convertido en ese equipo que adereza la Liga con actuaciones que van de lo súblime a lo rídiculo, aunque de ahí no pasan y parece que esto ya no causa gracia porque el conjunto camotero sigue cayendo en la tabla general y tras perder en su visita al Monterrey, ahora se ubican en el penúltimo lugar del certamen y con casi nulas posibilidades.

3. ¿Quién será el elegido?

La lista de posibles complices para que el Veracruz termine su racha de 36 partidos sin ganar parece terminar. El equipo jarocho, que está a nada de volver a descender el próximo año, en esta ocasión fue derrotado por el conjunto de Juárez, con el que compartían el sótano de la tabla, pero ni contra ellos pudieron.

¿Qué no vio señor?

No midieron igual

IMAGO7

El encuentro entre Morelia y Chivas no quedó exento de polémica arbitral, ya que el nazareno Óscar Mejía terminó por verse inmiscuido en dos jugadas que, a la postre, influyeron en el marcador. En el primer tiempo, el colegiado usó el VAR para determinar un penal por una mano de Antonio Briseño dentro del área. No hubo objeción alguna y el equipo local se fue al frente, pero minutos después sucedió una jugada prácticamente igual en el área de Morelia, pero en esta ocasión, el silbante optó por no señalar el penal a favor de Chivas.

El Informamón