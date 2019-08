Lo bueno, lo malo y lo peor de la J5 del Apertura 2019

Una de cal y 10 de arena. Así decían en el rancho y parece que esto encaja perfectamente con lo que ocurre en nuestro bien amado futbol tapatío, porque la semana pasada no cabíamos de la emoción a causa del Atlas y las Chivas, que habían dado un supuesto golpe de autoridad, pero vaya fiasco nos llevamos en esta jornada, cuando el regreso a la realidad nos volvió a despertar.

"Con el equipo tan roto, tengo que modificar; del equipazo que tenía pensado en la la Fecha 1, ahora tenemos que usar jóvenes de la cantera”. Miguel “Piojo” Herrera, DT del América, quien saca cuentas como en la canción de los perritos.

La lloradera comenzó el viernes por la noche, justo cuando los rojinegros recibieron al Cruz Azul para festejar su 103 aniversario, pero en esta ocasión ni Las Mañanitas le cantaron a los Zorros, que fueron apabullados con tres regalitos y una defensa que daba más facilidades que casa de empeño en enero.

El segundo episodio de tristeza se vivió el sábado, cuando el Guadalajara fue allá, donde la vida no vale nada y todo llorando se acaba. Y así terminaron los dirigidos por Tomás Boy, porque el León hizo lo que quiso durante la mayor parte del juego, aunque una reacción tardía de Chivas ocasionó que el marcador se viera bonito.

Desde este H. Tribunal estaremos a la espera de que todo mejore con nuestros equipos, que al fin y al cabo, la esperanza nunca muere.

Héroe: Milton Caraglio

El delantero del Cruz Azul sigue demostrando que es el hombre gol del conjunto celeste. Ante su ex equipo, el atacante argentino hizo de las suyas en dos ocasiones con un certero remate de cabeza y un penal bien cobrado para ayudar a los suyos a conseguir una nueva victoria en lo que va del Apertura 2019.

El podio

1. Volvieron a cantar

Nadie puede negar que ni siquiera el propio Víctor Manuel Vucetich esperaba un inicio de torneo tan apabullante para los Gallos de Querétaro, que continúan demostrando que lo suyo dista mucho de ser suerte. En esta ocasión, los emplumados fueron a Ciudad Juárez a cobrar ese cheque al portador que significan los Bravos y aunque pudiera decirse que el rival estuvo a modo, la verdad es que ese liderato que hoy ocupan los queretanos no tiene mancha alguna.

2. Aplanadora del norte

Otro de los equipos que comienza a calentar motores con el certamen ya iniciado es el conjunto del Monterrey, que ha mantenido una buena racha tras un comienzo en el que lucieron tambaleantes. Los dirigidos por Diego Alonso han ganado sus últimos tres encuentros, pero esto no es todo, ya que el conjunto regiomontano lo ha hecho jugando, hasta cierto punto, de manera agradable. Podría decirse que los rivales han ofrecido poco, como fue el caso del Toluca, pero eso no es culpa de los Rayados y su calendario.

3. Quieren regresar

La Fiera quiere volver a rugir, así como lo hizo el torneo pasado. En esta jornada, los dirigidos por un señor de apellido Ambriz dieron el golpe de autoridad que no habían podido pegar en el arranque del certamen, ya que vencieron a Chivas en terreno propio, su ofensiva volvió a lucir como en antaño y el joven José Juan Macías sigue despuntando como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la Liga, aunque sus festejos causaron bastante escozor en la afición rojiblanca. A ver si no es una llamarada de petate, pero el León quiere despertar.

Villano: J. Van Rankin

El defensor de Chivas no ha podido demostrar el nivel con el que se adueñó de un puesto en el equipo titular desde hace más de un año y en el encuentro ante León tuvo una pobre actuación al cometer un penal, además de haber sido superado en múltiples ocasiones por el sector derecho del terreno de juego.

Póngales cero

1. Van 30 y contando

Sigue la mata dando y parece que así seguirá. El Veracruz ya no mete ni las manos y en esta jornada sumó su partido número 30 sin ganar en Liga. Ahora los Pumas se encargaron de dejar en claro que la Liga MX le queda muy, pero muy grande a los escualos, que siguen en el fondo de la tabla con un punto logrado en cuatro partidos disputados.

2. Poca bravura

A veces lo que no está bien planificado termina por salir mal. Parece que esto aplica perfecto con el conjunto de los Bravos de Juárez, que no han tenido la aventura que esperaban en el máximo circuito. El conjunto dirigido por Gabriel Caballero parece no encontrar la solución a sus problemas y por más que le mueven, siguen en la parte baja de la tabla.

3. Tropezón doloroso

Hace una semana parecía que nadie les hacía sombra, sin embargo, el Santos de Guillermo Almada tuvo su primera caída en lo que va del Apertura 2019, ya que perdieron por apabullante marcador de 3-0 en su visita al Necaxa, pero lo malo de esta historia es que los laguneros perdieron el liderato general.

¿Qué no vio señor?

Muchas dudas

El encuentro entre León y Chivas estuvo lleno de controversia arbitral luego de que el central Jorge Isaac Rojas recurriera en múltiples ocasiones al amparo del VAR. El colegiado señaló tres penales; dos para los locales y uno para Chivas, pero además de esto, no había dado por bueno el último tanto del León por un supuesto fuera de lugar que nunca existió y en el señalamiento de la pena máxima a favor del Rebaño existían elementos para determinar que no había falta para marcar el cobro desde los 11 pasos.

