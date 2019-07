Lo bueno, lo malo y lo peor de la J2 del Apertura 2019

La ilusión está a tope luego de dos jornadas en la reanudación de la Liga MX o este torneo llamado Apertura 2019 que recién comenzó.

El Atlas no ha recibido gol y tiene dos triunfos en el certamen, que más allá de la forma como los obtuvo, tienen al equipo entre los líderes del campeonato y alejándose de las llamas del descenso.

"Yo no acostumbro meterme con los jugadores rivales, pero Gignac me provocó y yo me enganché terriblemente”. Tomás Boy, técnico de Chivas y número 1 de Tigres... según sus cuentas.

Chivas por su parte, empezó tambaleante en Torreón, pero este fin de semana venció con autoridad y de manera justa al campeón Tigres, con lo que parece que se empieza a ver la mano del técnico Tomás Boy, experto en sumar para sacar a los equipos que están metidos en el descenso.

Es muy temprano para encender la pirotecnia, pero si los dos equipos dominan el estilo que parece pretenden implementar en este torneo, es muy probable que puedan dar muchas alegrías más de las que han dado a cuentagotas en los últimos años.

Esperemos que al llegar las nieves de enero, no estemos, como Chalino, callándonos el amargo dolor de la eliminación temprano el escarnio rival.

QUCHO

Héroe: Antonio Briseño

IMAGO7

Más allá de que hizo el gol con el que Chivas pudo manejar su partido ante Tigres, el “Pollo” se ganó a la tribuna rojiblanca por su entrega y su enjundia en cada jugada que lo llevó a festejar igual una barrida para mandar un servicio a tiro de esquina, que su anotación. En un equipo donde se cuestionaba la actitud, lo visto en Briseño alivia los dolores del pueblo rojiblanco.

El podio

1. Guerrerones

El calendario dinámico, como le pusieron a esta nueva forma de enfrentar a los equipos en la Liga MX, puso al Santos con la ventaja de enfrentar en su estadio a dos equipos con problemas de descenso en el arranque del campeonato. Los laguneros aprovecharon a la perfección sus duelos en casa y maltrataron con sendos 3-0 al Guadalajara y a los Bravos de Ciudad Juárez. Son acciones que quizá dicen poco, pero suman mucho...

2. De momento, felinos

Pumas dio muchos tropezones durante la pretemporada y a diferencia de lo previo al torneo anterior, no hicieron grandes movimientos a su plantel. Sin embargo, los felinos, al igual que Santos, han aprovechado enfrentar a dos de los equipos menos cotizados del torneo y atendieron tanto al San Luis en su casa, como al Necaxa en CU. Falta verlos contra los gallones, pero mientras tanto, los puntos valen oro en este arranque.

3. Antes del frío

Atlas es el otro líder del campeonato. Ciertamente por diferencia de goles ocupa la tercera posición, pero suma los mismos puntos y otra virtud que tienen Santos y Pumas: no han recibido gol en el certamen. De momento, La Fiel no ha protestado por el paupérrimo juego que ha exhibido su equipo, muy lejos del futbol de La Academia. Saben y entienden que es momento de sumar puntos para los cocientes y no ser tan quisiquillosos por un buen rato.

Villano: Carlos Salcedo

IMAGO7

El “Titán” enseñó el cobre en la que era su casa hasta no hace mucho tiempo. El zaguero de los Tigres tiró una plancha terrible sobre Michael Pérez, que fue sancionada con el cartón rojo y que condicionó el cotejo en contra de su equipo. Salcedo se creyó intocable y en su equipo ese puesto ya lo tiene ocupado Gignac.

Póngales cero

1. Bravos... ¿de dónde?

Pareciera que la directiva de los Bravos se gastó todo su dinero en la compra del equipo y dejaron muy poco para algo igual de importante que adquirir la franquicia: mantenerla en Primera División. Los Bravos compraron extranjeros sin cartel y pensaron que con eso y su base del Ascenso era suficiente. Las primeras dos jornadas del torneo ya les dijeron que no.

2. Ahora o nunca

Monterrey es un equipo que rara vez tenemos de visita en esta parte del Tablero, así que no vamos a desaprovechar la oportunidad, luego de dos derrotas consecutivas en ese raro calendario que los puso a jugar sus dos primeros duelos de visita.

3. De la que se salvó el Atlas

Morelia tampoco camina. Sus patrones de Grupo Salinas recibieron mucho dinero de la venta del Atlas, pero lejos de invertirle a su único equipo en el circuito, los aztecos mermaron aun más un de por sí plantel corto. El resultado está a la vista: Monarcas es de los que todavía no suman en el actual torneo.

¿Qué no vio señor?

Tsss, y luego a quién...

IMAGO7

Roberto García Orozco estaba en su reaparición luego de pitar un solo juego en toda la campaña anterior. Llevaba un trabajo aceptable hasta que el atacante del América, Roger Martínez, fue zancadilleado en el área del León. El VAR le avisó que fuera a checar la jugada al monitor, cosa que Roberto hizo. Ahí tuvo tiempo de abrir unas papitas y tomarse un refresco, mientras veía una y otra vez que, si marcaba penalti en la jugada, nadie diría absolutamente nada. Pero no, García Orozco decidió no sancionar lo que parecía una pena máxima evidente y ahora está en el ojo del huracán, olvidando de dónde salió su jefe, Arturo Brizio, actual mandamás de los silbantes.

El Informamón