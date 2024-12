Sergio "Checo" Pérez está atravesando un periodo complicado en la temporada actual de la F1. Luego de abandonar el GP de Abu Dhabi sin siquiera dar la primera vuelta, y los comentarios constantes de Helmut Marko -los cuales sólo atizan la incertidumbre sobre su futuro en Red Bull-, el piloto tapatío no la está teniendo fácil.

No obstante, a pesar de la carrera fallida en el GP de Abu Dhabi, el "Checo" confiesa que lo que siente es tranquilidad, pues a pesar de las circunstancias adversas, él ha puesto todo de su parte.

"Estoy muy tranquilo, porque lo he dado todo de principio a fin. Las cosas no han salido bien, pero no han sido por falta de ganas, profesionalismo o eso. Cuando lo das todo es la forma en la que un deportista puede estar tranquilo y estoy tranquilo con lo que venga. Veremos a ver qué pasa", afirmó.

Respecto a los rumores constantes en los que se afirma que su temporada en Red Bull está llegando a su término, el "Checo" está seguro de que aún quedan pendientes en la pista.

"Creo que tenemos muchas cosas pendientes en la Fórmula 1. No diría que es el fin. Al final esto ya es mucho más grande que el piloto, es todo un país, un continente detrás de mí. Todavía nos quedan momentos importantes a todos. Veremos qué pasa", finalizó.

El conductor mexicano se sentará a platicar con los directivos de Red Bull Racing para analizar su futuro, luego de haber concluido la temporada en octavo lugar con 152 puntos con cinco retiros: Mónaco, Canadá, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi. Además de que solamente consiguió cuatro podios, tres segundos lugares en Bahréin, Arabia Saudita y Japón, así como un tercer lugar en China.

