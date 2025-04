Tonalá da banderazo oficial al nuevo servicio de recolección de basura

Oficialmente, el Ayuntamiento de Tonalá tomó el control de la recolección de la basura en el municipio este domingo, tras haber terminado la concesión de la empresa a la cual se le había asignado el servicio por 20 años finalizara este sábado.

Así, en punto de las 08:00 horas salieron de la Estación de Transferencia Tonalá-Oriente, ubicada sobre el Periférico Nuevo, las 40 unidades adquiridas por el municipio para salir a la recolección de los residuos del municipio, tras el banderazo oficial por parte del alcalde municipal Sergio Chávez Dávalos.

"El día de hoy salieron ya los 40 unidades que requerimos para atender 64 rutas que están distribuidas en las 500 colonias del municipio de Tonalá. Algunas de ellas son rutas que todos los días pasan, sobre todo lo que es el Centro Histórico de Tonalá, la zona comercial.

"Hay algunas otras rutas que pasan lunes, miércoles y viernes; otras martes, jueves y sábado. Son 40 unidades, la mitad de ellas propiedad del Ayuntamiento de Tonalá y la otra mitad arrendadas, que serán las responsables de levantar las alrededor de 500 toneladas de basura que generan los tonaltecas por día", dijo Chávez Dávalos.

El Alcalde pidió paciencia a la ciudadanía para, precisamente, volver a retomar el ritmo que se tenía en la recolección de las rutas que ya se tenían, y aseguró que en un plazo de 40 días quedará restablecido el servicio.

Explicó, se estará iniciando con esas 64 rutas que cumplía la empresa concesionada, pero tampoco se garantiza que sean definitivas, pues tras estos 40 días se estará haciendo un análisis sobre el cómo funciona la recolección, y de ser necesario, se conformarán nuevas hasta lograr la mejor efectividad en el servicio.

El alcalde pidió paciencia a la ciudadanía para volver a retomar las rutas que ya se tenían, y aseguró que en un plazo de 40 días quedará restablecido el servicio. EL INFORMADOR/H. FIGUEROA

"Hay que ser claros con la ciudadanía, esto no es perfecto, nosotros nunca habíamos manejado un sistema municipal, entonces son 40 días que yo me puse en lo personal y le pedí a mis funcionarios que nos pongamos esa ruta. Vienen dos semanas en momentos con mucha generación de basura en el periodo vacacional y luego en otros momentos baja, pero yo espero que de aquí al día 15 de mayo tengamos afinadas ya estas 64 rutas", dijo el munícipe.

Recordó también que con estas acciones se han logrado gracias a la inversión de cerca de 200 millones de pesos que comenzó desde la pasada administración, de los cuales 150 millones se destinaron para la compra del terreno donde se ubica la planta de transferencia y para su construcción, y otros 40 millones para la compra de 20 nuevos camiones.

Otras 20 unidades han sido arrendadas para la prestación del servicio, con un costo de 80 mil pesos mensuales. El contrato se mantendrá por lo que resta la administración.

Sergio Chávez adelantó también que, una vez que se tenga el servicio al 100%, se evaluará la posibilidad de poder brindar un servicio nocturno en la parte poniente del municipio para la recolección de la basura, algo que hasta ahora ningún otro municipio lleva a cabo.

"La idea es que pasen después de las 6 de la tarde estas rutas nocturnas, que hagan el campaneo y pasen en cada una de las cuadras para evitar que esté la basura todo el tiempo en las esquinas. Es parte de disciplinarnos y es parte de acostumbrarnos y ese es el proceso que estamos nosotros proyectando", dijo el alcalde.

Sergio Chávez adelantó que una vez que se tenga el servicio al 100%, se evaluará la posibilidad de poder brindar un servicio nocturno. EL INFORMADOR/H. FIGUEROA

Dan cierre definitivo a El Cielo

Tras el banderazo inicial del nuevo servicio de recolección de basura para Tonalá, el alcalde Sergio Chávez se trasladó a El Cielo, que había estado funcionando como planta de transferencia para proceder a las labores de remediación y poderlo entregar al Ejido.

"Precisamente el día de ayer terminó el permiso que nos otorgó el Gobierno del Estado para hacer la transferencia. Y se va ya, ya no hay ni un kilo de basura dentro. Hay que hacer una pequeña remediación, retirar todo lo que se le puso, las capas de grava, todo lo que de alguna manera se contaminó en el subsuelo, que es muy poco porque todo el tiempo se estuvo retirando la basura. En las siguientes semanas se retira todo lo que hay ahí, se retira todo el cerco y se entrega conforme la ley al Ejido para que quede saneado", afirmó el munícipe.

"En las siguientes semanas se retira todo lo que hay ahí, se retira todo el cerco y se entrega conforme la ley al Ejido para que quede saneado" el predio El Cielo, afirmó del Alcalde de Tonalá. ESPECIAL

Respecto a los predios de Los Laureles y Matatlán, señaló que no se ha podido avanzar: "No avanza, yo también me desespero; todos los días tenemos la amenaza de un incendio en laureles y Matatlán, yo hubo hace un mes un incendio regular, hace una semana un incendio que afortunadamente los bomberos de Tonalá lo controlaron rápido", comentó Chávez Dávalos, por lo cual instó al Gobierno del Estado y la Fiscalía General de la República para que hagan valer las investigaciones iniciadas ante la visita de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa)".

"Queremos, aparte de que se haga la remediación, que también vayan a la cárcel los propietarios de esta empresa, porque es un daño ambiental muy fuerte, no lo debemos de minimizar, es un daño de más de 200 millones de pesos. Y aquí lo digo fuerte y claro: esa remediación era parte de los miles de millones de pesos que todos los municipios, que todos los alcaldes de cuatro partidos políticos que gobernaron Guadalajara, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, les pagaron para que hicieran la remediación y nunca lo hicieron, pero sí se llevaron el dinero, eso sí es grave y yo espero, insisto, que la Fiscalía General de la República actúe", añadió.

El presidente municipal dijo que ya no hay "ni un kilo de basura" en El Cielo. ESPECIAL

Por último, instó a la ciudadanía a ser parte del nuevo sistema municipal comenzando a considerar la separación de basura como una medida para minimizar el impacto ambiental que representan los residuos sólidos urbanos.

"Aquí al lado sur de la planta de transferencia, el Ayuntamiento adquirió un terreno porque en otra etapa es construir ahí una planta de separación de basura. Toda la basura que va a entrar aquí, si la separáramos nada más, basura, basura, sería el 20%. Cuando ya estabilice el sistema de recolección de basura vamos a entrar, en una primera vía, a modernizar, actualizar nuestros reglamentos de medio ambiente, de aseo público, para poder apercibir y sancionar", señaló Chávez Dávalos.

La segunda parte, añadió, será impulsar una nueva conciencia ciudadana "como ya lo está haciendo Guadalajara" para evitar que se siga dejando la basura en las esquinas y "tener dientes jurídicos bien formalizados, para luego buscar recursos, que ya lo he platicado con el Gobierno Federal, incluso con instituciones internacionales, para poder construir esta planta de separación".

"Mientras no migremos a una planta de separación y a una mejor cultura, no va a haber cantidad de estaciones de transferencia, no va a haber vertederos que den el abasto de más de cinco mil toneladas de basura que generamos los más de cinco millones de ciudadanos que vivimos en esta metrópoli de nueve municipios".

Así luce el predio El Cielo, luego de la limpieza. ESPECIAL.

Así, aprovechó para enviar un mensaje a las y los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara para retomar los trabajos para la conformación de un sistema metropolitano de recolección de residuos, que también se conoce como el "SIAPA de la basura", para prevenir colapsos futuros en sus centros de disposición final y poder trabajar en corresponsabilidad.

"Ya tenemos camiones, estación de transferencia, tenemos dinero y recogemos la basura. Tenemos que ver al futuro: Picachos tiene problemas, los vertederos que nosotros estaremos mandando la basura, los vertederos privados a Zapotlanejo y a Ixtlahuacán, va a haber un momento dado que se van a llenar.

"Entonces, tenemos que crear esta parte. Yo nuevamente la petición a mis compañeras y compañeros alcaldes metropolitanos que verdaderamente suscribamos esta asociación y que le demos los dientes y que le demos el presupuesto para que se construya esta OPD metropolitana", finalizó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB