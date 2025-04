Escudería Tonaltech gana primer lugar en competencia Regional de F1 in Schools

La escudería Tonaltech obtuvo el primer lugar en la competencia Regional Bajío-Norte de F1 in Schools, en el certamen celebrado en el bloque centro de innovación y tecnología creativa de Querétaro el pasado 3 y 4 de abril.

La escudería Tonaltech sigue en plan grande, después de obtener el primer sitio en las categorías de “Automóvil más veloz” y “Automóvil con mejor ingeniería”, obteniendo su pase a la final nacional ante más de 47 equipos de diferentes estados de la república como Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Sonora y Tamaulipas.

En galardón de la competencia Regional Bajío-Norte de F1 in Schools fue obtenido por Ángel Rojas Arroyo (Ingeniero en diseño y líder), Monserrat Roman Llamas (Ingeniería en manufactura), Andrea Lizbeth Sánchez Gómez (Gestión de proyectos), Alondra Obregón Durán( Administración y procuración de fondos), Ámbar Zúñiga Escamilla (Marketing y redes sociales) y Jonas López Álvarez (Ingeniero junior)

Para el líder e ingeniero del equipo, Ángel Rojas, fue una gran satisfacción el obtener el primer lugar de la final regional. Con ello se clasificaron a la final nacional de F1 in Schools, además de que esto servirá para el desarrollo del prototipo de la final mundial que se celebrará en Singapur.

“La verdad nos sentimos muy orgullosos de haber regresado de esta regional con el primer lugar, lo que también nos da el pase a la final nacional que será a finales de julio. Además de ese título, conseguimos el premio al auto más veloz y a la mejor ingeniería, que la verdad nos emociona muchísimo, porque todo el desarrollo del prototipo de esta regional es el comienzo del desarrollo para el prototipo que correrá a finales de septiembre en la final mundial de Singapur. Entonces pues vamos bien, comenzamos bien. Lo que sigue es continuar desarrollando los componentes de este auto, seguir mejorándolo y cada vez estar más cerca de esta final mundial”, señaló.

Por su parte, Alondra Obregón Durán describió el sentir de la escudería tras obtener el primer lugar en la competencia, así como el reto que implicó para ella el participar por primera ocasión en este tipo de competencias.

“El día de la competencia regional fue una montaña rusa de emociones. Estaba nerviosa, claro, pero también muy orgullosa de todo lo que habíamos hecho. Y cuando mencionaron que ganamos el primer lugar, fue simplemente increíble. No podía creer que en mi primera participación estuviéramos clasificando directamente a la etapa nacional. Fue un momento de orgullo, alegría y motivación. Esta experiencia me marcó. Me enseñó no solo sobre tecnología y ciencia, sino sobre confiar en mí misma, salir de mi zona de confort y dar lo mejor siempre. Ahora voy con más ganas que nunca a la etapa nacional, lista para seguir creciendo”, agregó.

Al final, la encargada de gestionar el proyecto, Andrea Lizbeth Sánchez, lanzó una invitación para apoyar el proyecto como patrocinadores y colaboradores de cara a su participación en la final mundial que se celebrará en Singapur.

“Ahorita nos estamos preparando para participar en la final nacional y también nos preparamos para la final mundial. Para poder llegar lo más lejos posible estamos buscando el apoyo de nuevos patrocinadores y colaboradores. Si están interesados en ayudarnos a seguir avanzando no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que nos encuentran como Tonaltech”, concluyó.

SV