Llegan tres nuevos moradores

El Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe tiene desde ayer tres nuevos inquilinos, con el ingreso de los jardineros Darryl Brinkley y Cornelio García, junto con el lanzador Jaime Orozco, en el marco de la celebración de la Serie del Caribe Jalisco 2018.

Darryl Brinkley, jugador estadounidense quien jugó por cinco años con Culiacán, Mazatlán, Mexicali y Los Mochis, obtuvo un total de 16 votos por parte de los 19 integrantes del jurado, los cuales eligieron a los nuevos “inmortales” este año.

Los mexicanos Cornelio García y Jaime Orozco no pueden faltar, atletas destacados que darán brillo al nicho de los “inmortales” en esta Serie del Caribe 2018. Cornelio García jugó en tres Series del Caribe con los Naranjeros de Hermosillo (1990, 1994, 1995), siendo líder de bateo, hits y dobles en la edición de 1990 y el mexicano con promedio de bateo más alto en un mínimo de 60 turnos al bate.

Por su parte, Jaime Orozco participó con Mexicali (1986), Mazatlán (1987) y Tijuana (1988), convirtiéndose en el lanzador mexicano con más juegos completos y el único en completar dos partidos en una Serie del Caribe.

Revelan próximas sedes

La Serie del Caribe de 2020 se disputará en Puerto Rico, la de 2021 en México y la de 2022 en República Dominicana, anunció ayer el presidente de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello.

La ciudad venezolana de Barquisimeto permanece como sede de la versión que se disputará el próximo año.

“Esos son los países que están anotados. A menos que haya algún cambio en el ciclo, como sucedió con Venezuela, que no pudo montarla en 2018 y por eso se trajo a Guadalajara, pero la siguiente es en Barquisimeto”, dijo Puello.

La designación de las sedes será oficializada mañana.

“Tengan la plena que seguridad que salvo un acto de Dios, y Dios nos libre de eso, vamos a celebrar las Series del Caribe, de eso no hay duda”, añadió.

El directivo dominicano aseguró que la entidad a su cargo no trabaja con un plan B para la próxima Serie de Caribe 2019, en la ciudad venezolana de Barquisimeto, y descartó una posible organización de México por tercer año consecutivo, además que estableció que mientras Cuba no resuelva sus problemas políticos con Estados Unidos, no podrá organizar el torneo.

Puello recordó que en 2019 la responsabilidad será de Venezuela, mientras que Puerto Rico “ha demostrado que tiene un corazón muy grande y ya manifestó el reto de tomarla en 2020 y regresará a México, en Mazatlán, en 2021”.