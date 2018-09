Listos para el Clásico Nacional

Aunque hay Fecha FIFA, el futbol no para y los dos equipos más populares del futbol mexicano, Guadalajara y las Águilas, siguen en actividad para no perder ritmo y esta tarde se verán las caras en una edición amistosa del Clásico Nacional, el cual se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, y en donde ambos equipos llegan con planteles alternos, debido a lesiones o convocatorias a Selección.

En este tipo de partidos entre Chivas y América, lo amistoso queda de lado, no importa si en la Liga lucen momentos disparejos; tampoco si tienen bajas en sus plantillas, todos quieren jugar y por supuesto ganar, y esta no será la excepción.

“Jugar un Clásico siempre es bonito, disputarlo de este lado (en Estados Unidos) donde pocas veces se da este tipo de partidos es muy importante. La mentalidad del equipo es ganar cualquier partido, sabemos lo que representa, queremos brindarle una satisfacción a nuestra gente acá, tenemos bastante apoyo, sabemos que un Clásico hay que disfrutarlo y hay que ganarlo”, apuntó el capitán de Chivas, Carlos Salcido.

Por su parte, el mediocampista de las Águilas, Guido Rodríguez, aceptó que jugar frente al Rebaño Sagrado siempre será especial, sin importar si hay o no puntos de por medio.

“Es un partido que va a estar lindo para jugar. Obviamente que es raro jugar un amistoso que es un Clásico. Adentro de la cancha va a ser difícil que sea amistoso. Obviamente que sirve para no perder el ritmo por la Fecha FIFA, después vienen cosas importantes en el campeonato y sirve para seguir agarrando el ritmo y que después no cueste retomar el campeonato. El rival le va a dar un plus a este partido”, dijo el volante argentino de las Águilas.

El América se encuentra como tercero general de la Liga MX con 14 puntos. En la Copa MX es el primer lugar general con 10 puntos. En total suman siete victorias, tres empates y dos derrotas en ambos torneos. Tienen 24 goles a favor y nueve en contra en el Apertura 2018. En su último partido de Liga se impusieron 2-0 a Lobos BUAP.

Por el otro lado, el Guadalajara va en la decimosegunda posición de la Liga y terceros en Copa. En total tienen seis partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos. Cuentan con un total de 15 goles anotados y 13 recibidos. Su último compromiso fue contra Pachuca y cayeron 3-1 en el Estadio Akron.

De los 229 enfrentamientos oficiales estos dos conjuntos, el América suma 82 victorias contra 74 de Guadalajara y han empatado en 73 ocasiones.