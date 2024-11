La liguilla del torneo Apertura 2024 está por comenzar, y las Águilas del América están pensando ya en el tricampeonato. André Jardine sabe la tarea complicada que viene, pero la ambición lo mantiene con la ilusión intacta de cara al juego de Ida de los Cuartos de Final frente al Toluca.

En torneos cortos ningún equipo ha hilado tres títulos de liga y eso es un impulso para los azulcremas que, además, de los cuatro bicampeones son el único que logró clasificar a la liguilla posterior en busca de levantar el título de la Liga MX por tercera vez consecutiva.

"Pocos equipos hicieron un Tricampeonato, eso nos motiva y nos da el foco de responsabilidad, desde este primer partido, que cada lance puede ser decisivo, estar conectado, concentrado, motivación al máximo ", señaló Jardine.

Mañana, la escuadra del entrenador brasileño recibe el estadio Ciudad de los Deportes a los Diablos Rojos de Toluca y el único objetivo de los azulcrema es pelear por el Tricampeonato.

"Me encantan estos momentos, encantan a jugadores, cuerpo técnico. Son partidos decisivos y la oportunidad que tenemos de una vez más escribir historia con América, de buscar algo difícil ", agregó el técnico.

La última vez que Toluca y América se vieron las caras fue en el Jornada 17, en el estadio Nemesio Diez. El resultado fue una goleada (4-0) en favor de los escarlatas; sin embargo, el timonel de las águilas asegura que su equipo será diferente al de aquella oscura noche para su equipo.

"Cada partido es distinto, tiene historia propia, tiene un plan de juego y el juego tiene un plan para ti. Hay cosas que no podemos repetir, en ese partido sacamos aprendizajes, fuimos autocríticos, se va a ver un América distinto , no me gustaría hablar exactamente en lo que seremos mejores, ayudaríamos al rival", concluyó Jardine.

Con información de SUN

MBV