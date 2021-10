En Tigres, en su región, quieren llamar al equipo felino como uno de los nuevos "grandes" del futbol mexicano. Quieren que se les ponga a la par de clubes como América, Cruz Azul, Pumas o Chivas. Pero la realidad es que en la cancha, el cuadro norteño se "achica" cuando juega contra los históricos.

En este torneo, no le ha podido a ganar a Pumas, tampoco a Cruz Azul y mucho menos al América.

Ahora reciben a las Chivas, se les presenta otra oportunidad de demostrar, que no hay complejos. "Es una buena oportunidad de demostrar que estamos listos para estos juegos", dijo Javier Aquino, extremo de los Tigres de Monterrey.

"Ante estos equipos -señaló- hemos tenido resultados en donde las circunstancias nos han jugado en contra. Empatamos con Pumas, con Cruz Azul y perdimos con América. En todos los juegos lo que nos costó el triunfo fue la contundencia. Ahora viene Chivas, un cuadro difícil, muy dinámico, pero hay que pensar en nosotros y hacer valer la localía".

Aunque Tigres ya se ha colocado entre los primeros cuatro de la tabla, Aquino afirmó que les duele haber perdido puntos, por la falta de contundencia: "Hemos hecho las cosas bastante bien, pero de cara a portería hay que mejorar, y la muestra está en el juego contra América, tuvimos cuatro de cara a gol y no pudimos meterla. El nivel que hemos tenido ha sido de grandes partidos, pero en el área es donde hemos fallado. Hay que afinar muchas cosas, la contundencia es la primera".

Aseguró que ya no hay vestigios de Ricardo Ferretti en este equipo, "obviamente era difícil quitar un sistema de juego de diez años, en mi caso de siete años, pero desde el primer día tuvimos la disposición de adaptarnos a lo que quería Miguel (Herrera). Pero reflejarlo no es de un día a otro, se tomó su tiempo, creo que ya mostramos otra cara".

Sobre la final de la Concachampions, donde se enfrentarán América y Rayados, Javier Aquino aseguró que le da igual quién gane el título.

"Es un juego muy parejo, una gran final, somos los campeones reinantes, pero ahora sólo queda decir, que gane el mejor y que quien se quede con el trofeo, haga un buen papel por el país. Para mí es indiferente quién gane, mientras que mi equipo no esté ahí, no me interesa".

JL