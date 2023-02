Una vez finalizado el encuentro en donde Atlas cayó 2-0 frente a Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco, el director técnico rojinegro, Benjamín Mora reconoció la superioridad del oponente, pero también analizó cuáles fueron las fallas de su equipo y los porqués de que no se pudo obtener un buen resultado este jueves por la noche.

“Sabíamos de la estructura como plantel, queríamos ir a ser valientes para hacer lo que intentamos, jugar buen futbol, ser un equipo equilibrado, desafortunadamente cae el gol y de ahí viene un bajón de rendimiento, nosotros tuvimos ocasiones en el primer tiempo y sabemos que si no somos eficaces, certeros y determinantes en esas oportunidades, nos iba a costar trabajo.

Rescato mucho el aspecto de los jugadores, en relación al esfuerzo que se hizo para pelear de tú a tú hasta el minuto 60, ha sido uno de los primeros tiempos que más me han gustado, con agallas para intentar, rescato el rendimiento individual de algunos jugadores, pero sobre todo en lo colectivo, que se trabajó compacto, pero sabemos que esto se gana con goles y si no sumamos no nos vamos contentos”, declaró Benjamín Mora.

Además, explicó el tema defensivo, en donde nuevamente los Zorros reciben gol en su portería y todo se debe a falta de trabajo y mucha descoordinación.

“Evidentemente sí hubo descoordinaciones, como las hay en todos los partidos, ahora nos costó conceder dos goles, tenemos que corregir el hecho de no ser vulnerables con acciones que no están en nuestras manos, ser más coordinados, poder ganar duelos individuales, pelotas divididas, todo eso lo tenemos que corregir y eso es con trabajo”, apuntó Mora.

