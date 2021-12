Liga MX: Rubens Sambueza confirma su salida del Toluca

A través de su cuenta de Instagram, Rubens Sambueza anunció que terminó su etapa con los Diablos Rojos del Toluca.

"Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí", escribió el futbolista.

Con 37 años de edad, el centrocampista argentino, naturalizado mexicano, finaliza por segunda ocasión la relación laboral con los Diablos Rojos.

Sambueza había formado parte de los Choriceros del Clausura 2017 al Apertura 2018, salió de la institución y regresó al club para el Guard1anes 2020, ahora, tras finalizar el Apertura 2021 deja el club.

En total Rubens vistió la playera del Toluca los últimos tres torneos, donde participó en 54 partidos, entre torneo regular y liguilla, acumulando cuatro mil 639 minutos y concretó ocho goles.

"Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre, Siempre estarán en mi corazón, Gracias Toluca", fue la parte final de la publicación de Sambueza.

JL