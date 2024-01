La tarde de este lunes, Rogelio Funes Mori, ex jugador de Rayados, emprendió su vuelo a la Ciudad de México para incorporarse a los Pumas, su nuevo club para el Clausura 2024.

En el aeropuerto de Monterrey, fue interceptado por diversos medios de comunicación, a los cuales respondió algunas preguntas respecto a su salida del cuadro regiomontano, asegurando que no comparte la decisión de la directiva de no incluirlo en futuros planes de los Rayados.

“La directiva tiene que tomar sus decisiones, ellos pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y yo también tengo que ver por mí, mi familia y mi carrera. Seguir acá era muy desgastante, sobre todo por lo que me expresó la directiva.”

“Desde el torneo anterior ellos me dejaron en claro, me quise esperar un torneo más para poder estar preparado y, sin duda, tomé una gran decisión. Obviamente, uno no tiene las cosas a su alcance, así que respeto la decisión de la directiva, pero no la comparto”, expresó el delantero.

Asimismo, no dejó de lado la oportunidad de elogiar al cuadro universitario, mencionando que es un equipo grande y, que desde el momento en que lo llamaron, no dudó en aceptar la oferta. Además, de que su principal deseo era continuar en México, por lo que rechazó la oferta del Gremio de Brasil.

“Es un equipo muy grande (Pumas) y siempre lucha por el campeonato, por su historia y garra, entonces creo que desde el momento en el que me llamaron no dudé. No me quería ir del país, quería seguir jugando en la liga mexicana”.

“Hubo otra oferta muy importante, le agradezco al Gremio que me abrieron sus puertas, pero yo tenía que pensar en mi familia y en mí. Creo que la mejor decisión es ir a Pumas”, indicó Funes Mori.

El naturalizado mexicano deja una huella muy importante en Rayados, luego de convertirse en el máximo goleador con 160 anotaciones, acumular 39 asistencias, disputar 328 partidos y ser partícipe de cinco títulos: 2 Concachampions, 2 Copa MX y 1 Liga MX.

