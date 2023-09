Para Pedro López, estratega de la Selección Mexicana Femenil de Futbol, es una obligación afinar la puntería del ataque del conjunto mexicano, ya que es un mal indicio llegar en más de 20 ocasiones al área rival y no poder ampliar la ventaja sobre un Puerto Rico que, prácticamente, no existió en la cancha del Estadio Azteca.

“Tengo que ver la repetición porque no sé cuántas veces hemos conseguido llegar al área rival, creo que en 30 ocasiones, entonces mi labor es ver por qué no hemos ganado todos esos centros, porque estamos hablando de la ubicación, espacios y aprovechar en el área rival y no hemos ganado (las posiciones)”, indicó el español.

De acuerdo con López, la lesión de Diana Ordoñez condicionó el partido para México porque no hubo una jugadora que estuviera en el momento preciso para poder aprovechar los centros, además de que Christina Burkenroad también presentó molestias musculares.

“La salida de Diana sí que nos condiciona porque conseguido generar ocasiones por banda y llegar al área rival, pero ahí no ganábamos las posiciones a las defensas y en las segundas transiciones tampoco teníamos el posicionamiento para insistir o recuperar rápido para generar; Burki también tenía unas molestias, entonces las dos jugadoras que nos podían ganar más duelos, no hemos podido contar con ellas”, agregó el técnico.

Por último, reconoció que las selectivas no iniciaron con el mejor ritmo de juego al haber entrado nerviosas, pero durante el transcurso del partido, las mismas jugadoras encontraron la manera de mejorar colectivamente.

“Sinceramente, al principio del partido mis jugadoras no estaban con tanta confianza en el pase y a medida que fueron pasando los minutos, siento que a nivel asociativo a ninguna le ha temblado la pierna, todas han encontrado las superioridades por dentro y por fuera. Tenían la visión de dónde estaban las soluciones”, finalizó López.

CT