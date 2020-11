Liga MX Femenil: Clásico Nacional por el orgullo y acomodo

El orgullo está en juego, los tres puntos son importantes, la Fase Final está cerca y llegar con el ánimo en todo lo alto a la Liguilla es la clave, pero sobre todo, es el Clásico Nacional.

Por eso Chivas y América en la rama femenil buscarán el triunfo esta noche, cuando se midan en el Estadio Akron en punto de las 19:00 horas, dentro de la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

Este será apenas el segundo duelo oficial en temporada regular, dado el nuevo formato de la Liga Femenil. El único partido entre ambos conjuntos lo ganó el Guadalajara con marcador de 4-2 en la Jornada 10 del Apertura 2019; en total, se han visto las caras en cinco ocasiones, con dos triunfos para cada escuadra y un empate.

“Lo importante es ganar los 3 puntos contra el América, es un Clásico y se me pone la piel ‘chinita’. Es un partido donde hay muchos sentimientos y si cae o no un gol mío no me preocupa, lo que más quiero es sumar de a tres con mi equipo”, dijo la delantera rojiblanca, Norma Palafox.

Chivas aspira al segundo lugar general, ya que de ganar estaría llegando a 41 puntos y mejor diferencia de goles con respecto a las Rayadas de Monterrey; América por su parte, tiene 31 unidades y de ganar no habría movimientos en su posición en la clasificación general.

EL DATO

Atlas quiere dar alcance

Las rojinegras del Atlas están en la búsqueda de seguir con una buena racha y esta tarde, en punto de las 17:00 horas, visitarán a las Tuzas del Pachuca en el Estadio Hidalgo, con el objetivo de seguir sumando puntos e intentar dar alcance a las punteras Tigres, Rayadas y Chivas de cara a la Fase Final del Torneo Guard1anes 2020. Las tapatías tienen 35 puntos, mientras que las hidalguenses suman 24 unidades, dos equipos ya clasificados a la Liguilla, pero que buscan un mejor puesto y llegar anímicamente imbatibles a la Fiesta Grande.

JL