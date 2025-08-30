Siete meses después de su salida de Chivas, Jesús Orozco Chiquete regresó a la cancha del Estadio Akron, donde fue recibido de manera hostil por la afición rojiblanca, tras su regreso a la que fue su casa con la camiseta de Cruz Azul.

Desde la llegada del camión del conjunto de Cruz Azul, la afición de Chivas que se encontraba en el acceso comenzó a gritar en contra del jugador.

La salida del futbolista surgido de las fuerzas básicas sigue doliendo en la afición rojiblanca. Al escuchar su nombre por el sonido local, durante la presentación del plantel de Cruz Azul, la afición se hizo sentir con una gran cantidad de abucheos.

El ahora zaguero tuvo un inicio complicado, ya que se generó una gran cantidad de silbidos, abucheos y hasta gritos de “mercenario” hacia él.

Cada ocasión en la que Chiquete Orozco tocó la pelota, la afición rojiblanca se hizo sentir con una gran cantidad de abucheos, mismos que se fueron incrementando con el paso de los minutos en el terreno de juego.

Al igual que con César Huerta, Cristian Calderón y Alexis Vega, la afición de Chivas sigue sin perdonar la salida del futbolista que les brindó alegrías durante su paso por el club de sus amores, mostrando que la herida aún sigue abierta también con Jesús Chiquete Orozco.

