Después de vencer al Guadalajara en calidad de visitante y mantener el invicto en el torneo, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, aseguró que esta noche se enfrentó a la mejor versión de Chivas desde que llegó al futbol mexicano.

“Sigo reafirmando lo que dije en la antesala del partido: hoy enfrentamos a la mejor versión de Chivas desde que estoy en México. He enfrentado muchas veces a Chivas y siento que enfrenté a las mejores a ese nivel; lo destaco, en verdad, mucho”, señaló.

De igual manera, enfatizó que el Guadalajara fue protagonista e impuso condiciones por un largo tiempo; sin embargo, entiende que la falta de resultados genera insatisfacción en la afición.

“Entiendo perfectamente la exigencia que hay para un equipo como este y, de alguna manera, la insatisfacción propia de los resultados que viene trayendo. Pero fue un rival que, indudablemente, planteó un partido de muchísimo protagonismo, donde por largo tiempo impuso condiciones. También quiero reconocer y destacar el trabajo del rival, porque fue, verdaderamente, un muy buen partido”, agregó.

Al final, reveló que hay una gran probabilidad de que Ángel Sepúlveda esté alejado por un tiempo de las canchas debido a la lesión que sufrió esta noche.

“Indudablemente lo va a tener un tiempo alejado, porque aún estamos a la espera de los estudios. Creemos que puede ser una lesión muscular que lo aleje un par de semanas del trabajo con el resto del equipo, pero confío en él; confío en que va a estar”, concluyó.

SV