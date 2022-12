Esta semana inician las actividades de la Liga MX, es decir, comenzarán todas las competencias del Torneo Clausura 2023: el Torneo de Liga BBVA, la Liga MX femenil, la Liga de Expansión MX y las Fuerzas Básicas (Sub-20, Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Sub-17 femenil).

El Torneo de Liga MX arrancará este viernes 6 de enero, con el partido Necaxa vs San Luis. Dos días antes, la Liga de Expansión abrirá con el duelo Celaya vs Cancún; mientras que la Liga MX Femenil comenzará el día 6 también, con el choque Querétaro vs Pachuca.

Algunos de los partidos podrán ser vistos en televisión abierta, restringida, o por streaming.

Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 (J1) del Torneo Liga MX Clausura 2023

Viernes 6 de enero

Necaxa vs San Luis | ViX+ | 19:00 horas |

Mazatlán vs León | Star+, ESPN, Azteca 7 | 21:10 horas |

Sábado 7 de enero

América vs Querétaro | TUDN | 17:00 horas |

Atlas vs Toluca | Afizzionados | 19:10 horas |

Monterrey vs Chivas | FOX Sports | 21:10 horas |

Domingo 8 de enero

Pumas vs Juárez | TUDN | 12:00 horas |

Santos vs Tigres | ViX+ | 19:00 horas |

Xolos vs Cruz Azul | FOX Sports | 21:10 horas |

Lunes 9 de enero

Pachuca vs Puebla| FOX Sports | 21:00 horas |

