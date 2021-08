Con un trabajo arbitral polémico por parte del silbante argentino naturalizado mexicano Alejandro Funk Villafañe, anulando goles y dejando de marcar penales, Cruz Azul y Pachuca no pudieron ganar el partido y se tuvieron que conformar con un empate 1-1 en el cierre de la Jornada 7 del Apertura 2021, disputado en el Estadio Azteca.

En un juego pasado por lluvia en la Capital de la República Mexicana, los Tuzos se pusieron en ventaja en el marcador, gracias a un autogol de Yoshimar Yotún al minuto 22, haciendo que la parcialidad hidalguense festejara el tanto de la ventaja.

Sin embargo, en el complemento vinieron los cambios, no solo en cuanto a jugadores, sino de actitud y fue Santiago Giménez con una combinación de error de la zaga tuza y acierto del aparato ofensivo cementero, que logró empatar el marcador al minuto 58.

No obstante, el empate fue malo para Cruz Azul, ya que el campeón decepcionó. Un empate más, diez puntos en su cosecha en este torneo, muy poco para la prosapia, y aunque hay ausencias y lesiones, esto ya no puede ser pretexto para que los resultados no lleguen, sobre todo porque en gran parte de los partidos dominan al rival, pero sin frutos en el marcador.

EL RESUMEN

�� #ElResumen

¡Culminó la séptima fecha!



Revive las mejores acciones del partido entre Cruz Azul y Pachuca. Empataron en el último encuentro de la #Jornada7#CreandoOportunidades ➡️ #PorLaEducación ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/TVrG93C2VA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 30, 2021

JL