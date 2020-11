Liga MX: Arturo Brizio avala los errores arbitrales en la Jornada 17

Arturo Brizio avaló el gol de Chivas en contra de Monterrey, precedido de un fuera de lugar de Oribe Peralta, delantero del Rebaño, en su revisión semanal del arbitraje de la Liga MX.

También respaldó la anulación del gol del francés de Tigres, André-Pierre Gignac, al Atlas.

En la jugada del partido Chivas vs Monterrey, Brizio reconoce que hay fuera de juego de Peralta, pero… "al dejarla seguir, habiendo un par de jugadas más y cayendo un gol como consecuencia no inmediata ni directa de esa acción, se considera una nueva jugada, por lo tanto el VAR no puede intervenir".

Sobre el tanto de Tigres, comentó: "El VAR checa la jugada con todas las tomas disponibles, y al no encontrar la contundencia necesaria para decidir que no existe fuera de juego, el protocolo del VAR establecido por la International Board, señala que en aquellos casos en que no haya los elementos suficientes para cambiar la decisión, se quedará la determinación original del cuerpo arbitral".

Arturo Brizio está defendiendo lo indefendible: Ramos Rizo

Los comentarios que hizo Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, en su análisis semanal de la jornada, demuestran que "quiere defender lo indefendible", al no aceptar que hubo graves errores de los silbantes, comenta Felipe Ramos Rizo, ex árbitro internacional mexicano, y mundialista en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002, y hoy colaborador en ESPN.

Brizio justificó el actuar del cuerpo arbitral en los juegos Chivas vs Monterrey, donde se marcó un fuera de lugar de Oribe Peralta de Chivas, en una jugada que después derivó en gol; y la anulación del gol de André-Pierre Gignac de Tigres, que hubiera dado la clasificación directa a los regios, además de darle el título de goleo al francés.

"Escuché los comentarios que hizo Arturo sobre la jornada y bueno…, lo que no comenta es que sus árbitros sí se equivocaron, porque sí había fuera de lugar de Peralta y no había fuera de juego en el gol de Tigres", dice Ramos Rizo.

"El gol de las Chivas es el 2-1, sí vino un tercero, pero claro que cambia el rumbo del partido; y en el de Tigres va directo al marcador, negándole la clasificación directa a uno y quitándole el título de goleo a un jugador". La conclusión es lógica: "Arturo está defendiendo la indefendible".

Para Ramos Rizo, esto ya sobrepasó la lógica, en sus comentarios de la semana anterior, dijo que la expulsión de Alan Mozo por César Ramos era correcta, y la Disciplinaria se la echó para atrás. Esto es claro, las cosas en su área técnica no se están haciendo de buena forma. No sé cómo Arturo, siendo el árbitro que fue, se ha vuelto cómplice de esta mediocridad".

