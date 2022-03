Liga MX: Aficionados tapatíos, a favor del Fan ID

Los aficionados tapatíos no ven con malos ojos la implementación del Fan ID para poder ingresar a los estadios de la Liga MX.

Los clubes están obligados a implementar esta medida para la Temporada 2022-2023 del futbol mexicano, y aunque esto conllevaría otorgar datos personales para asistir a cualquier partido, un sector de la afición se muestra a favor de que se implemente esta medida.

Aunque aún existen muchas dudas sobre cómo será aplicado este sistema en los estadios de la Liga, los aficionados se muestran optimistas ante este cambio en los protocolos para ingresar a un partido.

A continuación, algunos testimonios y peticiones.

Que sea amable con aficionados ocasionales

"En parte de la privacidad yo no lo veo mal, está muy bien para saber quiénes son los que asistimos al estadio. Lo veo complicado porque he escuchado testimonios de gente que no es muy fan del futbol y que se preguntan cómo le van a hacer para entrar al estadio. Son detalles que se tendrán que pulir poco a poco y que nos tienen que ir aclarando la directiva y los medios para saber cómo nos vamos a manejar".

Piden que se perfeccione antes de lanzarse

"Desde mi punto de vista el Fan ID estaría genial una vez que lo pulan, una vez que vean todos los errores que se puedan suscitar. Luego de que todo esto se pula lo veo de maravilla porque tengo familia, porque tengo hijos a los que me gustaría seguir trayendo al estadio a que vean un espectáculo en la cancha, pero que cuando salgamos podamos salir perfectamente bien. Si vuelve a pasar un problema como el que vimos en Querétaro, que identifiquen a los rijosos con el Fan ID y que caiga todo el rigor de la ley sobre ellos".

Ya se habían tardado

"Creo que es una medida que va a ayudar, creo que se tardó un poco, y además creo que la conciencia que debemos desarrollar cada ciudadano y cada aficionado al futbol, debemos ponerla como un acto de responsabilidad".

Lo ven con normalidad

"Es algo que en algún momento iba a pasar, la tecnología ha avanzado mucho y yo creo que era cuestión de tiempo para que nos pidieran algo como esto. En lo personal no me molesta dar mis datos porque yo vengo a ver futbol, no vengo a darme de golpes ni me interesa pelearme con nadie, entonces no tengo ningún problema en dar mis datos".

