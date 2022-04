Luego de que se diera a conocer el tiempo estimado de la recuperación de Carlos Rodríguez (6 semanas), tras sufrir una fisura en el peroné de la pierna derecha, su técnico Juan Reynoso explotó y acusó que hubo mala intención en la patada que le provocó la lesión al mediocampista seleccionado nacional.

El estratega peruano de La Máquina del Cruz Azul, lamentó la lesión de su jugador y mostró preocupación porque los árbitros hayan castigado la acción de Jefferson Intriago únicamente con tarjeta amarilla.

"Me preocupa que la jugada no la dimensionaron (los árbitros encabezados por Erick Yair Miranda) como la vimos. El golpe no fue para cortar una jugada, y no estoy para acusar, pero nos queda de frente y es claro para los que jugamos, que fue una patada con mala intención y ojalá no se repita eso". lanzó el estratega.

Según las últimas versiones que circulan en algunos medios deportivos cercanos al club de La Noria, los cementeros han presentado un recurso ante la Comisión Disciplinaria para solicitar la inhabilitación del jugador ecuatoriano Jefferson Intriago, de Mazatlán FC, hasta que su futbolista se recupere.

JL