Lewis Hamilton va por otro récord de Schumacher

Una consagración en Hungría este fin de semana dejará a Lewis Hamilton a cinco del récord de 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula Uno, y también igualará la marca del legendario piloto de más triunfos en una misma pista.

Dado lo bien que estuvo Hamilton el pasado fin de semana al ganar el Gran Premio de Estiria en Austria, pocos dudan que el piloto británico no podrá salir airoso por octava vez en el circuito Hungaroring el domingo.

Schumacher es el dueño del récord de más victorias en una sola pista, por sus ocho triunfos en el GP de Francia, cuando se realizaba en Magny-Cours. La primera victoria de Schumacher en ese circuito fue en 1994, cuando Hamilton daba sus primeros pasos como piloto infantil de karts, y la última fue en 2006.

“Alucino cada vez que me recuerdan todos los récords de Michael”, dijo Hamilton. “Tantas victorias, tantos campeonatos. Récord tras récord. No falta el día que me recuerdan todo lo que logró”.

Equipos se interesan por Checo

El piloto tapatío Sergio Pérez reveló ayer que un equipo rival lo contactó esta semana, después de los rumores sobre que podría ser reemplazado en Racing Point el próximo año por el alemán Sebastian Vettel.

“Fuimos contactados por un equipo del paddock. No diré nombres, obviamente. También por equipos de otras categorías, lo que es bastante sorprendente porque tenemos contrato para el próximo año aquí”, dijo Checo.