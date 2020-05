Lewis Hamilton confiesa que pensó en tomarse un año sabático

A pesar de que ha ganado seis títulos de Fórmula 1 y que está próximo a igualar al alemán Michael Schumacher, el británico Lewis Hamilton pensó seriamente en tomarse un año sabático para despejar su mente de las carreras.

Tras vivir una intensa rivalidad con el alemán Nico Rosberg del 2013 al 2016, mientras ambos eran coequiperos en Mercedes, el británico reflexionó seriamente en separarse por un tiempo del mundo del automovilismo y dedicarse a otras cosas durante ese lapso.

"Ha habido momentos en los últimos cinco años más o menos en los que pensé que sería bueno para mi cuerpo y mi mente descansar un año", confesó Lewis en entrevista con Mercedes.

Tras el retiro de Rosberg en 2016, Hamilton comenzó su hegemonía en la categoría reina y se ha proclamado campeón del mundo durante tres años seguidos hasta llegar a seis títulos, a uno del "Kaiser".

Luego de plantearse la oción del descanso, Lewis meditó afondo dicha decisión y optó por no hacerlo, puesto que el regreso a las pistas sería más complicado para su rendimiento y sus sueños de ser el mejor de todos los tiempos.

"No puedes alejarte, no creo que para un atleta que está en su mejor momento sea bueno alejarse un año y luego volver. La tecnología se mueve tan rápido, a tal ritmo, que necesitas estar al tanto del coche y de su desarrollo, así que un año sabático simplemente no está en los planes", señaló.

Con la pandemia del coronavirus afectando al mundo de la Fórmula 1, Hamilton considera que ya les han dado tiempo suficiente a los pilotos para hacer otras cosas; por lo que ya está trabajando en su salud mental y concentración rumbo a la campaña del 2020.

"Ahora estamos obligados a un tiempo sabático, así que estoy disfrutando de mi 'yo' interior y me siento más renovado y saludable que nunca, y todos luchamos por mantener la mente despejada. Esto me ha dado un tiempo para concentrarme en tratar de mejorar en otras áreas", finalizó.

