Leones Negros no se puede fiar: Néstor Vidrio

A pesar de que sólo hay un punto entre ellos y la zona de clasificación, en Leones Negros son conscientes de que no pueden confiarse en esta recta final del Torneo Apertura 2018.

"Es complicado un cierre así porque no te puedes fiar de todos los rivales, menos si no pasan por un buen momento"

Por lo menos así lo siente el zaguero Néstor Vidrio, quien destacó la peligrosidad de los equipos que aún les restan por enfrentar en sus últimos compromisos de la temporada regular.

"Es complicado un cierre así porque no te puedes fiar de todos los rivales, menos si no pasan por un buen momento. Están equipos como el de Tampico, que su cancha siempre es complicada y la racha negativa que tienen no nos debe de interesar, debemos sacar los tres puntos", compartió el lateral universitario.

Si bien Leones Negros no comenzó bien el torneo y ha tenido un paso irregular, eso no ha impedido que el cuadro melenudo disfrute del certamen y se ilusione con la posibilidad latente de meterse a la Liguilla.

"La vemos con mucho compromiso y la ilusión de poder sumar (la recta final del torneo), porque estamos cerca de los puestos de Liguilla. Quisiéramos estar dentro pero las circunstancias no han sido así, nosotros no tuvimos un arranque como el que esperábamos, pero hoy estamos peleando y estamos con la ilusión de seguir en la pelea", finalizó.

Tampico Madero, Venados, Atlético San Luis y Celaya son los rivales que le quedan por enfrentar a los Leones Negros en esta temporada regular. La buena noticia de todo esto, es que tres de estos cuatro equipos se ubican en los últimos lugares de la tabla general.

Atlético San Luis, quien es dirigido por el estratega Alfonso Sosa, es en teoría el rival más complicado que la Universidad de Guadalajara tiene pendiente.

EL DATO

Luego de la pausa obligada por Fecha FIFA, Leones jugará el próximo viernes en la cancha del Tampico Madero.

JM