Leones Negros mejora en lo anímico: Néstor Vidrio

Tras el triunfo obtenido el pasado martes dentro de la Jornada 5 de la Liga de Ascenso en su Clausura 2018 sobre Venados de Mérida, los Leones Negros recibieron así un envión anímico que ayudará a encarar sus siguientes compromisos, según declaró Néstor Vidrio, defensa que llegó a la institución universitaria en calidad de refuerzo.

“El estado anímico cambió, ganar te da confianza para afrontar los partidos que vienen, son dos plazas difíciles las de Alebrijes y FC Juárez, pero ya podemos trabajar con otra mentalidad”, apuntó el ex jugador de Chivas y Atlas.

Ahora, el conjunto melenudo deberá encarar un par de partidos de alto calibre, ya que el sábado se verán las caras con el actual campeón de la División de Ascenso, Alebrijes de Oaxaca y una semana después harán lo mismo, pero ahora en calidad de local, enfrentando a FC Juárez.

No desconozco la posición, me sentí contento por debutar en el Jalisco

El pasado ante Mérida, fue el primer partido de Néstor Vidrio como jugador de la UdeG, esto debido a que tardó en tomar ritmo futbolístico, tras haber pasado seis meses sin jugar, por lo que el técnico Jorge Dávalos decidió esperar el momento oportuno para darle juego al defensor.

“Durante los primeros cuatro partidos me había costado, sobre todo por la inactividad del torneo pasado, pero me siento más fuerte, no lo hice mal, hubo mejoría de atrás hacia delante como indican las bases”, dijo.

La posición en el terreno de juego que más domina Néstor Vidrio, es la de zaguero central, sin embargo en el partido frente a Venados fue habilitado como lateral, algo que no desconoce, ya que incluso se proclamó campeón olímpico en ese puesto, secando por completo las virtudes de Neymar Jr. en la final de Londres 2012.

“No desconozco la posición, me sentí contento por debutar en el Jalisco, que en algún momento fue mi casa durante mucho tiempo (con Atlas). Estamos contentos porque mostramos otra cara, se revirtieron los resultados y tenemos tres puntos en la bolsa que nos permiten seguir peleando”, señaló.

Por otro lado, Ismael Valadéz, goleador de los Leones Negros, se perderá el duelo frente a Alebrijes de Oaxaca de este sábado, pero el propio jugador espera estar listo para la siguiente semana, cuando UdeG reciba a Juárez FC; por otro lado, será este jueves cuando se dé a conocer la gravedad, de manera oficial, de la lesión que sufre el volante Jorge Mora en su rodilla derecha.